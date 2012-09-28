Анонс на 1 жовтня

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться спільне засідання Колегії КМДА, Комітету з економічних реформ та Громадської гуманітарної ради. Питання: Підсумки обговорення стандарту столичної освіти; Реалізація проекту «Електронна реєстрація дітей у дошкільних навчальних закладах м. Києва».

* Біля Верховної Ради України та біля будівель обласних державних адміністрацій відбудеться всеукраїнська акція: «Захисти своє право знати. Скажи «Ні» закону про наклеп». Акцію підтримує Громадянська Асамблея України, яка прийняла заяву «Хто є сувереном в Україні? Народ чи влада?» і представники якої візьмуть участь в акції.

* Відбудеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Відбудеться брифінг на тему: «Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті МНС з ліквідації надзвичайних ситуацій». Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України; Микола Чечоткін, заступник директора Департаменту управління рятувальними силами.

* Прес-конференція на тему: "Пенсійна трансформація - як за рік із забутого пенсіонера зробити діяча мистецтв, хакера або бального танцюриста". Учасники: головний науковий співробітник Інституту геронтології НАН України Наталія Прокопенко; президент Асоціації лікарів-психологів України Богдан Божук; представник ГО "Деснянська слобода" Ольга Сіренок; студенти-пенсіонери.

* Прес-конференція на тему: «Нелегальний обіг зброї в Україні: масштаби проблеми». Учасники: адвокат Олександр Серьогін, керівник Антирейдерського союзу підприємців України, власник і керівник спортивно-стрілецького клубу «Реаліст» Андрій Семидідько.

* Прес-конференція на тему: «Як живеться пенсіонерам в Україні?» Учасники: експерт з соціальних питань Павло Розенко, член громадської організації «Турбота» Тетяна Матяш. Запрошені також представники Всеукраїнської асоціації пенсіонерів.

* Прес-конференція на тему: «Як вплине введення мит на імпортні нафтопродукти на ціну палива в Україні?». Запрошені: Леонід Косянчук, президент Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України»; Геннадій Рябцев, заступник директора науково-технічного центру "Психея"

* 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Кредит без довідок та зайвих свідків: всеукраїнський лохотрон охопив країну!". В Україні діють кредитні шахраї і проводить незаконну діяльність безліч псевдокредитних компаній, які обіцяють довірливим позичальникам дешеві позики від 0% без застави, поручителів і довідок про доходи. Вони вводять в оману, запевняючи, що гроші будуть видані протягом декількох днів, а єдиною умовою є оплата першого внеску. Як наслідок, у людини не залишається ні першого внеску, ні обіцяної позики. Найстрашніше, що такі компанії маскуються під бренди відомих банків Ерсте Банк, ПриватБанк, Банк Платинум, тощо. На сьогоднішній день кількість ошуканих перевищує 500 000 осіб. На прес-конференції вперше будуть оприлюднені назви компаній-шахраїв, унікальні відеоматеріали і документи. Також спікери розкажуть про те, як боротися проти таких компаній і як повернути незаконно привласнені кошти. Учасники: Богдан Хаустов, координатор всеукраїнської акції «СТОП ШАХРАЙ», Роман Юрик, юрист, представник МО «Центр підтримки молодіжних ініціатив», Максим Генка, представник ГО «Асоціація консалтингових компаній України» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться засідання Комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Будуть розглядатися: проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підприємств літакобудівної промисловості); Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України про торгівлю лікарськими засобами в сільській місцевості; Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання розвитку сільськогосподарської кооперації) та ін.

* 1-3 - жовтня в Києві, в Центрі ділового та культурного співробітництва "Український дім" відбудеться перший Міжнародний форум "Інвестиційна привабливість України у сфері поводження з твердими побутовими відходами та рециклінгу: ECO-invest 2012". Програма форуму: http://issuu.com/eco-invest/docs/program_ukr_ У рамках форуму 1 жовтня відбудеться екскурсія на ДП "Укрекоресурси" (сміттєсортувальна лінія) та сміттєспалювальний завод "Енергія" (Київ).

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