Курс НБУ на 01.10.12
18:40, 28 вересня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 01.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 28 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1033.4949 (на 28 вересня - 1029.0188) 10 RUR - 2.5853 (на 28 вересня - 2.5623)
Офіційний курс НБУ на 01.10.12
100 USD США - 799.3000 (на 28 вересня - 799.3000)
100 EUR - 1033.4949 (на 28 вересня - 1029.0188)
10 RUR - 2.5853 (на 28 вересня - 2.5623)
Облікові курси банківських металів на 01.10.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 142355.33 (на 28 вересня - 140297.13)
961 XAG 10 Срібло - 2769.57 (на 28 вересня - 2713.62)
962 XPT 10 Платина - 132763.73 (на 28 вересня - 130685.55)
964 XPD 10 Паладій - 50995.34 (на 28 вересня - 50355.90)
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