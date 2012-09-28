Міноборони просить на 2013 рік 22,8 млрд грн

У 2013 році потреба оборонного відомства в коштах становить 22,8 млрд грн, або 1,35% ВВП.

Про це повідомив заступник міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський сьогодні під час брифінгу, поінформували УНІАН в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Він зазначив, що під час формування бюджетного запиту на 2013 рік Міністерством оборони було враховано концептуальні завдання, визначені Президентом щодо створення боєздатних, мобільних, оптимальних за кількістю озброєння і військової техніки, а також особового складу Збройних сил.

Разом з тим В.Можаровський звернув увагу, що постановою Кабінету міністрів від 5 квітня № 318 “Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки”, визначені видатки Міністерства оборони, які у 2013 році повинні становити майже 18,8 млрд грн (1,11% ВВП).

«Перший показник – 22,8 млрд грн – це ресурс, підтриманий апаратом Ради національної безпеки і оборони України. Нині проект державного бюджету України на 2013 рік знаходиться на доопрацюванні в Кабінеті міністрів і спеціалісти Департаменту фінансів Міноборони, спільно з Міністерством фінансів, опрацьовують і уточнюють кінцеві цифри бюджету і видатків Міністерства оборони на наступний рік», – зазначив заступник міністра оборони.

За словами В.Можаровського, за умови затвердження бюджету Міністерства оборони на 2013 рік на рівні 22,8 млрд грн на утримання Збройних сил заплановано спрямувати 71,8% від цієї суми, на розвиток військової техніки – 21,3%, на підготовку Збройних сил - 6,9%.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2012 рік для Міноборони було передбачено 17 млрд 402 млн 183 тис. грн.