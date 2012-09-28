ТОП-10 (28 вересня)

Україна продовжує переговори про перегляд умов МВФ

З 1 жовтня подешевшають залізничні квитки

Мінфін у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП

ЄБРР почне кредитування української ГТС після реорганізації «Нафтогазу»

Аналітики через кризу знизили прогнозну ціну нафти на світовому ринку

У Міноборони заявляють, що потреба відомства в коштах на 2013 рік становить 22,8 млрд грн

Мінагропрод прогнозує зростання цін на зерно в Україні

Медведєв запропонував Азарову включити рубль до першої групи валют

П'ять банків відновлено в статусі учасників Фонду гарантування вкладів

ЄС виділив понад 1 млн євро для боротьби зі сказом в Україні

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Україна продовжує переговори про перегляд умов МВФ

Україна веде переговори щодо перегляду умов МВФ з підвищення тарифів для населення, яке «не витримає гонки за тарифами». Про це заявив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Яном Томбінські у четвер.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, прем’єр наголосив на важливості продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, повідомивши, що сторони ведуть переговори щодо перегляду умов МВФ з підвищення тарифів для населення, яке, за словами глави Уряду, «не витримає гонки за тарифами» з огляду, в тому числі, й на високі ціни на російський газ для України.

Також М.Азаров нагадав, що Україна веде переговори з Росією щодо перегляду газового контракту.

Крім того, відзначив М.Азаров, на сьогодні йде мова про модернізацію газотранспортної системи України.

Україна також ініціює проведення Європейської енергетичної конференції. «Ми розраховуємо на активну позицію Європейського Союзу у цьому питанні», - сказав глава уряду.

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З 1 жовтня подешевшають залізничні квитки

Із 1 жовтня набуде чинності понижувальний календарний коефіцієнт індексації вартості проїзду в пасажирських поїздах 0,93, який знизить вартість проїзду в пасажирських поїздах.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), коефіцієнт застосовуватиметься до квитків на всі категорії вагонів (СВ, купейні, плацкартні, загальні, а також перший, другий і третій клас швидкісних поїздів), окрім приміських потягів.

Наприклад, на період до 24 грудня (при дії календарного коефіцієнту 0,93 та коефіцієнту по днях тижня – 1,0) базова вартість проїзду в понеділок, вівторок і середу поїздом №91 Київ – Львів складатиме в купе – 162,33 грн, у плацкартному вагоні – 78,68 грн. Наразі вартість проїзду в поїзді №91 Київ – Львів складає в купе – 171,54 грн, у плацкартному вагоні – 82,73 грн.

Також зменшиться вартість проїзду в міжрегіональних швидкісних електропоїздах Інтерсіті+.

У понеділок, вівторок і середу вартість проїзду в 2-му класі «Українського експреса» складатиме за напрямком Київ – Харків – 214.79 (до 1 жовтня – 234,42 грн), Київ – Львів –239,24 (до 1 жовтня – 261,23 грн), Київ – Донецьк –285,63 (до 1 жовтня – 312,10 грн).

Вартість проїзду в першому класі в напрямку Київ-Харків складатиме 316,06 грн (до 1 жовтня - 334,53 грн), Київ - Львів - 354,96 грн (до 1 жовтня - 375,76 грн), Київ - Донецьк - 421,79 грн (до 1 жовтня - 446,62 грн).

Нагадаємо, що у вересні діяв коефіцієнт 1,02.

Довідка УНІАН. Наказом № 170 Міністерства інфраструктури України визначено 13 різних календарних періодів, які впливатимуть на вартість проїзду.

Вартість квитка і плацкарти коригується на коефіцієнти по календарних періодах і днях тижня.

Так, на четвер і суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10% від базової вартості, а на п`ятницю і неділю - підвищення на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Інтерсіті + у напрямку "туди й зворотно" застосовується знижка в розмірі 10% від вартості проїзду.

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Мінфін у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України у жовтні планує провести тільки два аукціони з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це мовиться у графіку розміщення ОВДП на жовтень, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

Згідно з графіком, аукціони планується провести 16 і 23 жовтня. Інвесторам буде запропоновано стандартні ОВДП терміном обігу 5 і 7 років.

Як повідомляв УНІАН, на останньому вересневому аукціоні 25 вересня Мінфіну вдалося залучити до державного бюджету 780,34 млн. грн.

Мінфін залучив 213,94 млн. грн від розміщення 5-річних ОВДП, 200 млн. грн від розміщення 7-річних облігацій, при цьому основний обсяг залучення забезпечило дорозміщення 3-річних ОВДП з індексованою вартістю - 366,39 млн. грн.

Довідка УНІАН. На 27 вересня обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 189,911 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 92,912 млрд грн, банків — 76,677 млрд грн, нерезидентів — 4,191 млрд грн.

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ЄБРР почне кредитування української ГТС після реорганізації «Нафтогазу»

Виділення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на модернізацію української газотранспортної системи можливе після завершення реорганізації НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ЄБРР в Україні Андре Куусвек у п'ятницю, 28 вересня, після підписання відповідного кредитного договору для реалізації подібного проекту в місті Тернопіль.

«Необхідна присутність цілого ряду аспектів, ряд із яких безпосередньо стосується реорганізації «Нафтогазу». Якщо коротко підсумувати, ми хочемо фінансувати компанію, яка повинна мати стабільне фінансове становище», - сказав він.

За словами банкіра, реорганізація «Нафтогазу», зокрема, відділення від нього транспортуючої компанії «Укртрансгаз», буде позитивним моментом для фінансової стабільності НАК.

Серед іншого він відзначив, що питання про виділення кредиту цього року не стоїть.

«Питання про підписання кредитного договору – це дійсно питання не цього року», - наголосив А.Куусвек.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» та її дочірнім підприємствам провести інвентаризацію майна, яке не використовується в основній виробничій діяльності (розпорядження №542-р від 8 серпня 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, реструктуризація «Нафтогазу України» здійснюється з метою виконання Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» щодо необхідності відділення функцій НАК «Нафтогаз України» із видобутку, постачання і транспортування газу і Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.

Голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін у 2011 році заявляв, що уряд розглядає кілька можливих способів реорганізації «Нафтогазу України», зокрема, шляхом створення спільного підприємства, залучення іноземних інвесторів або публічного розміщення акцій на фондовому ринку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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Аналітики через кризу знизили прогнозну ціну нафти на світовому ринку

Міжнародні аналітики знизили прогнози цін на нафту на світовому ринку до кінця 2012 року і на майбутній рік, враховуючи сповільнення зростання світової економіки і меншу вірогідність перебоїв у поставках з Близького Сходу, повідомляє Reuters.

Середня ціна нафти Brent цього року становитиме 109,90 доларів за барель, що на 2,10 долара нижче за середню ціну за дев'ять місяців цього року, припускають 32 аналітики, опитані Рейтер. Консенсус-прогноз на 2013 рік знизився на 30 центів у порівнянні з серпневим опитуванням - до 106,90 долара за барель.

"Ми вважаємо, що і Brent, і WTI й далі будуть дешевшати у наступні тижні, місяці і квартали", - сказав стратег GAIN Capital Кріс Тевер.

Тільки чотири аналітики вважають, що в 2013 році Brent у середньому коштуватиме дешевше ніж 100 доларів.

"Ми чекаємо, що третій етап "кількісного пом'якшення" не матиме великого впливу на ціну нафти. Це видно вже з назви: оскільки це третій етап, основні вигоди від великомасштабного придбання активів уже досягнуті", - вважає аналітик Capital Economics Джуліан Джессоп.

На його думку, середньорічна ціна Brent становитиме 85 доларів за барель у 2013 і 2014 роках.

Середньорічна ціна американського індикативного сорту WTI становитме, за усередненим прогнозом аналітиків, 95,30 долара у 2012 році, 98,20 долара у 2013 році і 100,70 долара у 2014 році.

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У Міноборони заявляють, що потреба відомства в коштах на 2013 рік становить 22,8 млрд грн

У 2013 році потреба оборонного відомства в коштах становить 22,8 млрд грн, або 1,35% ВВП.

Про це повідомив заступник міністра оборони України – керівник апарату Володимир Можаровський сьогодні під час брифінгу, поінформували УНІАН в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Він зазначив, що під час формування бюджетного запиту на 2013 рік Міністерством оборони було враховано концептуальні завдання, визначені Президентом щодо створення боєздатних, мобільних, оптимальних за кількістю озброєння і військової техніки, а також особового складу Збройних сил.

Разом з тим В.Можаровський звернув увагу, що постановою Кабінету міністрів від 5 квітня № 318 “Про схвалення Прогнозу Державного бюджету України на 2013 і 2014 роки”, визначені видатки Міністерства оборони, які у 2013 році повинні становити майже 18,8 млрд грн (1,11% ВВП).

«Перший показник – 22,8 млрд грн – це ресурс, підтриманий апаратом Ради національної безпеки і оборони України. Нині проект державного бюджету України на 2013 рік знаходиться на доопрацюванні в Кабінеті міністрів і спеціалісти Департаменту фінансів Міноборони, спільно з Міністерством фінансів, опрацьовують і уточнюють кінцеві цифри бюджету і видатків Міністерства оборони на наступний рік», – зазначив заступник міністра оборони.

За словами В.Можаровського, за умови затвердження бюджету Міністерства оборони на 2013 рік на рівні 22,8 млрд грн на утримання Збройних сил заплановано спрямувати 71,8% від цієї суми, на розвиток військової техніки – 21,3%, на підготовку Збройних сил - 6,9%.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2012 рік для Міноборони було передбачено 17 млрд 402 млн 183 тыс. грн.

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Мінагропрод прогнозує зростання цін на зерно в Україні

Міністерство аграрної політики і продовольства прогнозує зростання цін на зернові культури на внутрішньому ринку України, говориться в повідомленні відомства, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Ситуація на внутрішньому ринку зернових культур є активною і має тенденції до зростання рівнів цін. Це пов'язано з високим попитом зовнішніх ринків, завершенням першої хвилі масового продажу зерна сільгоспвиробниками, наявністю незакритих контрактів у зернотрейдерів. Активними культурами в торговому відношенні є пшениця і кукурудза, причому фуражних кондицій. Очікується, що в перспективі цінова ситуація на ринку зерна матиме тренди до зростання цін», - говориться в повідомленні.

За даними відомства, на сьогоднішній день закупівельні ціни на продовольчу пшеницю 3-го класу за умови EXW франко-елеватор становлять 1900-2050 грн/т. У портах ціни зросли до 2150-2250 грн/т. На базисі FOB експортні ціни на продовольчу пшеницю становлять 300-310 дол./т.

Рівень закупівельних цін на фуражну пшеницю EXW франко-елеватор становить 1850-2000 грн/т. Закупівельні ціни в портах зросли до 2050-2175 грн/т. Експортні ціни становлять 285-295 дол./т.

За умови EXW франко-елеватор ячмінь коштує близько 1950-2050 грн/т. Закупівельні ціни на фуражний ячмінь в портах зросли і становлять 2180-2245 грн/т. Експортні ціни на ячмінь становлять близько 295-303 дол./т.

Діапазон мінімальних і максимальних закупівельних цін EXW франко-елеватор на фуражну кукурудзу зріс і становить 1850-2000 грн/т. Ціна закупівлі зерна в портах Чорного і Азовського морів зростає і в даний час становить 2050-2130 грн/т, при активному попиті на таке зерно. Орієнтовний рівень експортних цін на зерно нового урожаю також зріс і становить від 290 до 300 дол./т, FOB. Максимальні ціни озвучуються на рівні 315 дол./т.

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Медведєв запропонував Азарову включити рубль до першої групи валют

Прем'єр міністр РФ Дмитро Медведєв рекомендував прем'єр-міністру України Миколі Азарову включити рубль до першої групи валют.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 28 вересня в Ялті на Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі держав-учасниць СНД «Ялтинські ділові зустрічі».

«Звичайно, рік (розрахунку в рублях – УНІАН), можливо, й короткий термін, але мені здається, якщо ми хочемо встигати за часом, нам потрібно рухатися швидше. Якщо 40% розрахунку (між Україною і Росією – УНІАН) здійснюється в рублях, то це привід замислитися над тим, як оцінювати російський рубль в Україні. Хоча це питання смаку, якщо не хочеться платити рублями, то в якийсь момент можна прийти до розрахунку юанями. Зараз перед усією світовою економікою ця дилема стоїть», - сказав Д.Медведєв.

Цією заявою Д.Медведєв підтримав російських банкірів, які висловили аналогічну думку.

Зокрема, таку думку озвучив голова правління банку ВТБ, президент фінансово-банківської ради СНД Андрій Костін.

«За нашими даними, близько 40% експорту Україна в Росії оплачує вже рублями. Разом з тим, рубль за класифікацією, яка існує в центральному банку України, не відноситься до першої групи валют. Це знижує можливість рубля до здійснення ряду важливих операцій. Я б просив уряд розглянути це питання», - сказав банкір.

У відповідь прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив: «Ще рік взагалі не стояло питання розрахунку в рублях, так? А ми вже з вами в рублях розраховуємося – це крок уперед? Крок вперед. А надалі рухатимемося далі».

Довідка УНІАН. У вересні 2008 року "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі. В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях під час торговельно-економічної співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня 2011 року в Москві під час зустрічі С.Арбузова з в.о. міністра фінансів РФ Антоном Силуановим, керівництвом Центрального банку Росії і ВАТ «Газпром» була досягнута домовленість про оплату спожитого Україною газу в рублях.

Тоді НБУ заявляв, що планує й надалі проводити роботу з валютної диверсифікації в розрахунках з основними торговими партнерами України, як країнами - членами Європейського Союзу, так і Росією, Китаєм й іншими.

У грудні «Нафтогаз» вперше частково розплатився з «Газпромом» в рублях за газ, що був поставлений у листопаді.

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П'ять банків відновлено в статусі учасників Фонду гарантування вкладів

У статусі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відновлено п'ять банків. Про це повідомляється на сайті Фонду.

Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», який набув чинності 22 вересня 2012 року, учасниками фонду є банки, участь яких в ньому є обов'язковою і які набувають статусу учасника фонду в день одержання ними банківської ліцензії.

Цей закон не передбачає переведення учасників фонду до категорії тимчасових його учасників, тим самим скасовуючи поняття тимчасового учасника фонду як такого», - говориться в повідомленні.

З урахуванням цього, з 26 вересня ц.р. учасниками Фонду гарантування вкладів стали: «Банк Альянс», «Західінкомбанк», «Інтербанк», «Східно-Промисловий комерційний банк» і «Унікомбанк».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створено в лютому 1999 року і він є державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

Кількість учасників фонду, станом на серпень 2012 року, становила 168 банків, кількість тимчасових учасників - 6 банків.

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ЄС виділив понад 1 млн євро для боротьби зі сказом в Україні

Директорат Єврокомісії з охорони здоров'я та захисту прав споживачів (САНКО) виділив понад 1 млн євро для створення буферної зони на території чотирьох українських областей для запобігання поширенню сказу, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на слова голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Володимира Горжеєва.

Буферну зону площею 70 кв. км по периметру буде створено на території Волинської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, прилеглих до території ЄС.

«На території країн Європейського Союзу проводиться суцільна імунізація диких тварин для зупинки поширення сказу. Й зараз директорат САНКО виділив понад 1 млн євро для створення буферної зони розміром 70 кв. км по периметру таких прикордонних областей як Волинська, Львівська, Івано-Франківська і Закарпатська. На сьогодні в цих областях завершуються роботи з організації тендеру. Ми плануємо, що Угода, яку підписали 13 червня 2012 року міністри сільського господарства України та Польщі з виконання програми боротьби зі сказом, буде пролонгована на 6-10 років, щоб повністю звільнити цю зону від сказу», - повідомив В.Горжеєв.

За словами голови Держветфітослужби, в Україні виділяється в середньому близько 100 млн грн на проведення протиепізоотичних заходів, із яких понад 42 млн направляється на профілактику сказу, зокрема, вакцинацію сільськогосподарських тварин та імунізацію диких тварин у п'яти областях. Оскільки цих коштів недостатньо для здійснення комплексу заходів із профілактики сказу на всій території України, планується збільшити державне фінансування.

«При підготовці Закону «Про державний бюджет України на 2013 рік» необхідно передбачити кошти для оральної імунізації диких тварин на всій території держави й виділити додатково 42 млн грн. Це дасть можливість виконати таку роботу, яку здійснюють країни Західної Європи. Також пропонується передбачити додаткове фінансування в розмірі 85 млн грн для проведення масштабної кампанії в найбільш небезпечних щодо сказу зонах», - зазначив В.Горжеєв.

Він додав, що проведення профілактичних заходів значно дешевше порівняно з витратами на ліквідацію захворювання та його лікування у людей. Тому збільшення виділення державних коштів, кампанія зі створення буферної зони, що фінансується ЄС, а також комплексна робота Держветфітослужби допоможе поступово виправити ситуацію з поширенням сказу в Україні.

За даними Держветфітослужби, в 2011 році в Україні було зареєстровано 6 випадків захворювання людей на сказ - у Сумській, Чернігівській, Київській, Донецькій, Тернопільській областях і в Києві. В 2010 році було зареєстровано 3 випадки.

Довідка УНІАН. На сьогодні сказ зареєстровано в 113 країнах світу. Щорічно від цієї хвороби гинуть 55 тисяч осіб.

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