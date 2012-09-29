Автор резолюції сенату США щодо України наполягає: документ прийнято за всіма правилами

Сенатор Річард Дурбін наполягає, що резолюція Сенату США щодо України була ухвалена за всіма правилами.

Про це йдеться в коментарі автора резолюції Р.Дурбіна, переданому тижневику «Дзеркало тижня. Україна» (№34) його прес-службою.

Сенатор зауважив, що резолюцію Сенату США, в якій міститься заклик звільнити екс-прем'єра Юлію Тимошенко, було прийнято одноголосно в ході відкритого голосування з дотриманням всіх норм і правил.

Сенатор нагадав, що резолюція попередньо обговорювалася на відкритому засіданні сенатського комітету з міжнародних справ і була ним підтримана. Політик зазначив, що в резолюції члени Сенату США одностайно засуджують політичне ув’язнення Ю.Тимошенко.

«Дану резолюцію було прийнято одноголосно в ході відкритого голосування в Сенаті. Це стандартна процедура, що застосовується при розгляді питань, з яких існує узгоджена, однозначна точка зору більшості. Всі правила і процедури в даному випадку були дотримані, ніхто їх для цього не міняв», - говориться в коментарі.

«Звичайно ж, прийняття такої резолюції не зовсім влаштовує українську владу, але вона говорить про те, що члени Сенату одностайно засуджують політичне ув'язнення Юлії Тимошенко», - зазначив сенатор.

«Крім того, ця резолюція готувалася впродовж кількох місяців. Усі відомства (сенаторські офіси) було оповіщено про те, що сенат має намір розглянути це питання, аби вони могли представити свої зауваження та заперечення. Резолюція попередньо обговорювалася на відкритому засіданні сенатського комітету з міжнародних справ і була ним підтримана. Твердження про те, що тут нібито були якісь порушення процедури, не мають під собою жодних підстав», - наголосив сенатор.

За словами Р.Дурбіна, «якщо тут і присутні якісь „сумнівні“ обставини, то вони стосуються якраз причин ув'язнення Юлії Тимошенко, де вона перебуває вже протягом багатьох місяців».

Як повідомлялося, 22 вересня Сенат США схвалив резолюцію щодо України. Сенат звернувся до уряду США з вимогою ввести персональні санкції до людей, причетних до політичних репресій в Україні.

Після цього в МЗС України заявили, що не вважають за доцільне коментувати резолюцію, прийняту Сенатом США, бо вона має декларативний характер.