ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 1 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «25 бізнес-мудростей від власників і топів українських компаній» пише: два дні - 27 і 28 вересня 9 власників та 9 топ-менеджерів найбільших українських компаній ділилися своїм досвідом на Business Wisdom Summit...

http://delo.ua/business/25-biznes-mudrostej-ot-sobstvennikov-i-topov-ukrainskih-kompanij-186195/

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Також «Дело» в публікації «Усупереч заборонам. Топ-10 експортерів сиру до Росії і Казахстану»пише: за підсумками восьми місяців 2012 року українські компанії експортували до Росії і Казахстану сири на 213,8 ​​млн. дол. Найбільшими постачальниками є «Мілкіленд-Україна» та «Молочний альянс»...

http://delo.ua/business/zapretam-vopreki-top-10-eksporterov-syra-v-rossiju-i-kazahstan-186129/

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«Дело» в публікації «У Брюсселі пройшов мітинг проти жорсткої економії держави» пише: близько 1,5 тис. людей протестували біля Палацу правосуддя...

http://delo.ua/world/v-brjussele-proshel-miting-protiv-zhestkoj-ekonomii-gosudarstva-186190/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Всім будуть заправляти», в якому пише: на ринку нафтопродуктів незабаром з'явиться новий великий гравець. Rompetrol і «Нафтогаз» затвердили техніко-економічне обґрунтування роботи спільного підприємства - компанія інвестує 1 млрд дол. і розраховує зайняти майже чверть всього роздрібного ринку країни. Настільки швидко зайняти ринкові позиції компанії дозволить підтримка державного «Нафтогазу», а також зупинка більшості українських НПЗ, зазначають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2034293

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бізнес не цукор», в якому пише: один з найбільших агрохолдингів України Kernel бізнесмена Андрія Веревського розчарувався у цукровому бізнесі. На зустрічі з інвесторами Веревський заявив, що вирішив продати цукрові заводи, що дісталися Kernel при купівлі компанії «Укррос». Хоча зараз агрохолдинг - четвертий за величиною виробник цукру в країні, він не має в своєму розпорядженні власної сировини. Тому дорого продати актив не вдасться, переконані експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2034297

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Мінімальна зарплата зросте на 16 гривень, а за первістка додадуть 390» пише: з 1 жовтня соцвиплати, пенсії та оклади бюджетників знову зростуть...

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Minimalnaya-zarplata-vyrastet-na-16-griven-a-za-pervenca-dobavyat-390.html

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Також «Сегодня» в публікації «Америка відхрестилася від санкцій за Тимошенко» пише: Україні дали зрозуміти, що у неї є шанси на підтримку Білого дому...

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Amerika-otkrestilas-ot-sankciy-po-Timoshenko.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Баланс тижня: митні війни, експансія рубля, "підвищення" зарплат" подає огляд минулого тижня...

http://economics.unian.net/ukr/detail/141664

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Російські ЗМІ

Видання «Известия» в публікації «Росіян поставлять в чергу на кладовищах» пише: ФАС представила проект поправок до закону «Про поховання», які обмежать громадянам можливість вибору місць на муніципальних кладовищах...

http://izvestia.ru/news/536449

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Також «Известия» в публікації «Кожен літр російського молока захистять від СОТ 1 рублем» пишуть: Мінсільгосп має намір вирішити і демографічні проблеми корів - підняти народжуваність на 60%...

http://izvestia.ru/news/536483

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«Ведомости» в публікації «Уряд схвалив скорочення накопичувальної частини пенсії» пишуть: прем'єр РФ Медведєв при підготовці пенсійної реформи опинився в дуже скрутному становищі...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4482081/ostalos_2

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Також «Ведомости» в матеріалі «Москва придумала спосіб узяти податки з найманих квартир» пишуть: Москва заплатила 40 млн руб. розробнику IT-рішення, яке дозволить зібрати з орендодавців квартир 5 млрд.

http://www.vedomosti.ru/tech/news/4482051/ot_slov_k_serveru

(УНІАН)