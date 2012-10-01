Звернення України до СОТ щодо мит не нашкодить переговорам про ЗВТ із ЄС – П’ятницький

Звернення України до Світової організації торгівлі (СОТ) щодо перегляду ставок митних зборів не нашкодить переговорам щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (ЄС) і не пов'язане з можливістю вступу до Митного союзу (МС).

Про це уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П’ятницький заявив в інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня. Україна» (№34 від 28 вересня 2012 р.).

«Ні (не нашкодить – УНІАН). Оскільки ми переговори з ЄС закінчили. Угоду без зволікань необхідно підписати й перейти до її виконання. Зерно нашої угоди про зону вільної торгівлі з ЄС – це не тарифи. Ми йдемо на повну лібералізацію в сфері торгівлі товарами. На повну!», – заявив В.П’ятницький.

Що стосується теми можливого приєднання до Митного союзу, то В.П’ятницький зазначає, що ці питання абсолютно не пов'язані.

«Ці речі абсолютно ніяк не взаємопов'язані. Можливо, воно так співпадає іноді в часі. Але нам не можна дорікнути, що ми в цьому випадку діємо непослідовно. Ми вели підготовку нотифікації цілий рік і діємо у такий спосіб, щоб забезпечити безперервність у цій роботі», - зазначив В.П’ятницький.

Він також уточнив, що Україна подала до СОТ список із 371 тарифної лінії, за якими в майбутньому може виникнути необхідність переглянути тарифи.

В.П’ятницький також зазначив, що немає підстав вважати таку кількість ліній для перегляду дуже великою.

«Їх реально 371. Але, загалом, у нас понад 11 тис. тарифних ліній, тому у відносному вимірюванні – це дійсно зовсім небагато», – зазначив він.

При цьому В.П’ятницький відзначив, що цей список містить позиції, за якими мита в перспективі можуть бути як підвищено, так і знижено.

«Україна готова вступити в переговори й консультації з відповідними членами СОТ щодо модифікації наших зобов'язань, які стосуються тарифів, надавши відповідний перелік тарифних ліній. Модифікація може бути різною. Це може бути як підвищення, так і зниження, вона (модифікація – УНІАН) може відбутися в результаті зміни класифікації», – сказав В.П’ятницький.

При цьому він зазначив, що згідно зі статтею 28 Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), число тарифних ліній, за якими член СОТ може ініціювати перегляд мит, не регламентоване.

«У статті 28 ГАТТ нічого не сказано про те, коли ми повинні це робити, тобто опція діє впродовж трьох років – у 2012-2014 роках. Там також нічого не сказано про кількість тарифних ліній або що такий крок є дискримінацією торгових партнерів. Ніде також не вказано, що цього не можна робити, якщо у нас є чи немає угоди про вільну торгівлю. Це – абсолютно технічний інструмент», – зазначив В.П’ятницький.

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита майже на 371 товарну лінію.

Це звернення викликало занепокоєння Європейської комісії, оскільки може значно вплинути на загальний експорт товарів із ЄС в Україну, який становить майже 2 млрд євро на рік. Також такі дії України, на думку представників ЄК, не співвідносяться з намірами укласти угоду про зону вільної торгівлі з ЄС.

Крім того, на думку експертів, а також представників Держдепу США, такий крок України може свідчити про підготовку до вступу до Митного союзу.

Довідка УНІАН. Україна стала повноправним 152-м членом Світової організації торгівлі 16 травня 2008 року.

Через три роки після отримання членства у СОТ країни можуть протягом ще 3 років змінювати умови, прийняті при підписанні угоди про членство в цій організації.