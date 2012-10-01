У Раді пропонують провести вибори мера Києва навесні 2013 року

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та самоврядування рекомендує парламенту ухвалити рішення про проведення виборів мера Києва навесні 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила перший заступник голови комітету, депутат від фракції "БЮТ-Батьківщина" Ольга Боднар.

«Комітет рекомендує провести вибори мера Києва навесні 2013 року», - сказала вона.

За словами О.Боднар, рішення було ухвалено майже одностайно за винятком одного депутата від Партії регіонів.

Водночас депутат зауважила, що конкретної дати проведення виборів не визначено. «Я такого формулювання ще ніколи не чула, мала б бути чітка дата», - додала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли парламент може ухвалити рішення про проведення виборів міського голови столиці, О.Боднар зауважила, що у даний час у порядку денному роботи Верховної Ради на завтра цього питання немає.

«Наскільки мені відомо, «регіонали» взагалі хочуть зробити завтрашнє засідання останнім до виборів», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня 2012 року Київський міський голова Леонід Черновецький написав заяву про дострокове складання повноважень.

Питання про складання Л.Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

19 липня секретар Київської міської ради Галина Герега, яка тимчасово виконує повноваження Київського міського голови, звернулася до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера столиці