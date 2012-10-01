Анонс на 2 жовтня

* Прес-конференція керівника групи радників голови Національного банку України Валерія Литвицького на тему: "Огляд поточної макроекономічної ситуації (ціни, обмінний курс, платіжний баланс, економічна активність)".

* У Вищому господарському суді України відбудеться засідання у справі про незаконний продаж земельної ділянки в охоронній зоні Софії, де перебуває, зокрема, Садиба Мурашка.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Ринок поштових послуг для ключових галузей бізнесу: ситуація і перспективи розвитку», про сьогоднішню ситуацію на ринку поштових послуг для ключових галузей бізнесу. Організатор: компанія «Всеукраїнський поштовий сервіс» (ВВС). Питання: Можливості пошти в роботі з компаніями різних галузей ринку. Актуальність поштових послуг для фінансового сектора. Сучасні технології поштового обслуговування. Поштове обслуговування для Інтернет-магазинів. Нові функції і послуги пошти в українському бізнес-середовищі. Майбутнє поштового супроводу банків і операторів мобільного зв'язку. Учасники: Андрій Хорошевський, в.о. директора Київської міської дирекції УДППЗ "Укрпошта"; Наталя Князєва, заступник директора Київської міської дирекції УДППЗ "Укрпошта"; Ірина Леньо, керівник ДМ проектів і програм, експерт українського ринку дистанційного маркетингу (mail order); Людмила Силантьєва, директор компанії ВПС; Олена Петіна, керівник комерційного відділу компанії ВПС. (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Відбудеться офіційне відкриття нової будівлі Агентства США з міжнародного розвитку в Києві. Нову будівлю відкриють: посол США в Україні Джон Теффт, директор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джед Бартон і заступник адміністратора Бюро Європи та Євразії USAID Пейдж Елекзендер.

* Прес-конференція на тему: "Зона вільної торгівлі з країнами СНД - політичні та соціально-економічні наслідки". Учасники: урядовий уповноважений з питань співробітництва з країнами СНД Валерій Мунтіян; політолог Дмитро Видрін; соціолог Євген Копатько.

* Прес-конференція на тему: «Європа - страйкує, Україна - збільшує розмір допомоги по безробіттю. Чи стабільний зараз ринок праці в Україні? Як на нього впливають зовнішні і внутрішні чинники?». Учасники: Віталій Рябуха, начальник відділу формування статистичної інформації Державної служби зайнятості України, Андрій Верстюк, президент Асоціації експертів ринку праці України та інші.

* Прес-конференція на тему: «Правовий аспект діяльності приватної охорони». Учасники: ген.директор «Української юридичної компанії», адвокат Олег Мусієнко; юрист, медіа-експерт Алі Сафаров, голова правління МГО «Міжнародна Ліга захисту прав громадян» Едуард Багіров

* 13-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Хто захопить українську землю?». Учасники круглого столу обговорять та проаналізують: хід земельної реформи, її економічно соціокультурний вимір для майбутнього України; законодавство про ринок землі в Україні, питання мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Учасники: Іван Томич, президент Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Павло Жебрівський, народний депутат України, член бюджетного комітету ВРУ, Сергій Таран, керівник підрозділу продовольчої безпеки Служби безпеки України 1998-2007 рр., радник міністра аграрної політики 2001-2004 рр..; Микола Миркевич, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України; Роман Корінець, керівник експертного центру спільного проекту USAID UNITER Past Ukraine та АФЗУ

* Прем'єр-міністр України Микола Азаров проведе зустріч з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

* У Києві, в Київському Водно-інформаційному центрі "Музей Води" відбудеться захід, в рамках якого будуть встановлені три рекорди України в жанрі арт-мистецтва (гігантські мильні бульбашки). В рамках заходу артист оригінального жанру Антон Кушпіль, встановить три рекорди: найбільший мильна бульбашка (~ 3 куб.м); найдовша мильна бульбашка (~ 7м); найбільша кількість людей всередині мильної бульбашки (~ 7 дітей); також буде показано Шоу мильних бульбашок. Рекорд-шоу організовано спеціально, для запрошених дітей 2-3 класів.

* Прес-конференція на тему: «Сланцевий газ: екологічні загрози». Організатор - Всеукраїнська екологічна ліга. Учасники: Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України, Альона Кравченко, виконавчий директор Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина»; Галина Олейникова, представник організації «Мама-86».

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