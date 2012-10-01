Азаров: пріоритетом нашої політики була і залишається європейська інтеграція

Україна після виборів до Верховної Ради активізує роботу з підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, невід'ємною частиною якої є угода про створення зони вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, на цьому наголосив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вайлем.

М.Азаров підкреслив, що ця угода є стратегічним документом між Україною та Європейським Союзом, і європейська інтеграція залишається пріоритетом діяльності уряду. «Пріоритетом нашої політики була і залишається європейська інтеграція», - наголосив М.Азаров.

Він також висловив сподівання, що дипломатичні представництва країн-членів ЕС будуть сприяти підписанню угоди. «Сподіваємось, що країни Європейського Союзу, їхні дипломатичні представництва в Україні нададуть необхідне сприяння у підписанні цього глобального документа», - зауважив М.Азаров.

Він також акцентував увагу на успішному двосторонньому торговельно-економічному співробітництві між Україною та Німеччиною, зазначивши, що німецький бізнес широко представлений в Україні.

«Цілий ряд німецьких компаній працює в Україні і досить успішно», - сказав М.Азаров.

Прем’єр-міністр підкреслив, що на сьогодні головне завдання уряду – утримання економічної стабільності в країні, створення належних умов для ведення бізнесу, соціального прогресу.

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