ТОП-10 (1 жовтня)

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Профіцит платіжного балансу в серпні становив 615 млн дол. - Арбузов

ВР розгляне доопрацьований урядом проект бюджету-2013 в листопаді-грудні - Литвин

В Україні з 1 жовтня підвищуються соціальні стандарти

Литвин вважає неактуальним законопроект про продаж SIM-карток за паспортами

ДАІ планує випробувати російський прилад, що за декілька сотень метрів виявляє на дорозі нетверезих водіїв

Янукович підписав закон про виділення з бюджету 2 млрд грн на зарплату гірникам

Президент підписав скандальний закон про депозитарну систему

Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс в 1,6 раза

ВР може виділити 80 млн грн на купівлю акцій заводу з виробництва ядерного палива

«Укрцукор» просить уряд знизити мінімальну ціну на цукор

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Профіцит платіжного балансу в серпні становив 615 млн дол. - Арбузов

Профіцит платіжного балансу в серпні становив 615 млн дол. Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Сергій Арбузов під час наради стосовно стану платіжного балансу, повідомляється на сайті регулятора.

«У серпні, другий місяць поспіль, зведений баланс України сформовано з профіцитом - 615 млн дол.... Приплив валюти в країну перевищує витрати на імпорт», - сказав С.Арбузов.

У свою чергу, директор генерального економічного департаменту НБУ Олександр Петрик повідомив, що за січень-серпень поточного року загальне сальдо платіжного балансу було позитивним - 304 млн дол.

«Головним чином, така ситуація склалася завдяки значним надходженням у реальний сектор ... Також і за рахунок кредитних ресурсів», - сказав О.Петрик.

За його словами, сальдо поточного рахунку було позитивним у серпні, а зростання експорту становило 0,8%, за вісім місяців - 2,9%.

«Зниження світового попиту і падіння цін на метали на світових ринках вплинуло на зменшення експорту чорних металів, основну статтю нашого експорту. Але це було компенсовано зростанням експорту продукції АПК, зокрема зернових, на 43,8%, а також продукції машинобудування», - заявив А.Петрик.

Грошові перекази в Україну за січень-серпень п.р. становили 4,8 млрд дол., що майже на 5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Профіцит фінансового рахунку становив у серпні 2,1 млрд дол., і сформувався в основному за рахунок залучення інвестиційного і боргового капіталу.

За словами банкіра, приплив прямих іноземних інвестицій у серпні зріс майже до 900 млн дол. і був одним із найбільших у поточному році.

Чисті залучення зовнішнього боргового ресурсу в серпні становили 680 млн дол., з початку 2012 року - 3,9 млрд дол.

О.Петрик запевнив, що приріст готівкової валюти поза банками зменшується. За 8 місяців 2012 р. цей показник становив 3,6 млрд дол., що майже на 40% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Золотовалютні резерви НБУ на кінець серпня становили 30 млрд дол., що забезпечує покриття імпорту майбутнього періоду упродовж 3,4 місяця.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд дол. (у 2010 році - 8 млрд дол.).

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ВР розгляне доопрацьований урядом проект бюджету-2013 в листопаді-грудні - Литвин

Верховна Рада розгляне доопрацьований урядом проект державного бюджету на наступний рік у листопаді-грудні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова ВР Володимир Литвин сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Зокрема, В.Литвин зазначив, що сьогодні знову розмовляв з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, зокрема і з приводу його заяв, що нинішня Верховна Рада не зможе прийняти бюджет на наступний рік.

За словами В.Литвина, М.Азаров, говорячи це, «мав на увазі, що за два робочі дні в жовтні це неможливо зробити, але уряд доопрацює і подасть його, щоб розглянути проект бюджету в листопаді-грудні».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік» і передав до ВР.

15 вересня голова Верховної Ради В.Литвин повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

22 вересня прем'єр-міністр М.Азаров заявив, що проект бюджету на 2013 рік буде покращено урядом за рахунок збільшення доходної частини і подано для ухвалення Верховній Раді нового скликання, оскільки нинішній склад парламенту технічно не зможе прийняти документ за ті два робочі дні, що залишилися.

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В Україні з 1 жовтня підвищуються соціальні стандарти

В Україні з нинішнього дня підвищуються соціальні стандарти.

Згідно із законом про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум з 1 жовтня встановлюється на рівні 1060 грн. З 1 грудня його буде підвищено до 1095 грн.

Для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

для дітей до 6 років: з 1 жовтня - 930 грн, з 1 грудня - 961 грн;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 жовтня - 1161 грн, з 1 грудня - 1197 грн;

для працездатних осіб: з 1 жовтня - 1118 грн, з 1 грудня - 1134 грн;

для осіб, що втратили працездатність: з 1 жовтня - 856 грн, з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлено на 1 жовтня 2012 року мінімальну заробітну плату в місячному розмірі — 1118 грн. З 1 грудня розмір мінімальної зарплати буде підвищено до 1134 грн; у погодинному розмірі: з 1 жовтня мінімальна зарплата становитиме 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.

Розмір мінімальної пенсії з 1 жовтня становитиме 856 грн.

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Литвин вважає неактуальним законопроект про продаж SIM-карток за паспортами

Голова Верховної Ради Володимир Литвин вважає, що зараз не актуально ухвалювати законопроект, що передбачає продаж SIM-карток мобільних операторів лише за паспортами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Спікер зазначив, що хоче сказати з цього приводу «свою точку зору як людина, яка не носить мобільний телефон, – мені ця ідея не дуже подобається».

«Я розумію, що сьогодні людина і так перебуває під тотальним контролем держави, а посилення такого контролю є небезпечним для громадян», - додав В.Литвин.

За його словами, можливо, це і виправдано з точки зору боротьби з різного роду проявами тероризму. В той же час він додав, що на сьогодні для «України немає зовнішніх загроз, у нас є проблема внутрішніх загроз – це протистояння і культивування ненависті у політичному середовищі».

В.Литвин впевнений, що в даному питанні не потрібен поспіх. «Поспіху у прийнятті цього рішення, навіть якщо воно буде запропоновано, не буде у депутатському середовищі», - додав В.Литвин.

Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано розроблений Держспецзв'язку України законопроект, що передбачає заборону надання телекомунікаційних послуг без ідентифікації користувачів, зокрема послуг мобільного зв'язку, де найпоширенішим способом отримання послуг є придбання SIM-карток без укладення договорів.

В аналітичній записці Держспецзв'язку пояснюється, що "впровадження процедури надання телекомунікаційних послуг з використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток на підставі укладеного між оператором телекомунікацій та споживачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, дасть можливість споживачам отримувати відповідні телекомунікаційні послуги згідно з договором, а правоохоронним органам - ідентифікувати споживачів при проведенні заходів щодо запобігання правопорушенням та їх розкриттю".

Держспецзв'язку вважає, що в результаті прийняття законопроекту буде удосконалено порядок отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги, буде надана можливість визначити порядок придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами, що дозволить правоохоронним органам "ефективніше виконувати обов'язки щодо захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань з використанням телекомунікаційної складової".

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ДАІ планує випробувати російський прилад, що за декілька сотень метрів виявляє на дорозі нетверезих водіїв

Державна автомобільна інспекція планує випробувати прилад російського виробництва, що дозволяє виявляти на дорозі нетверезих водіїв за кермом автомобілів на відстані декілька сотень метрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління ДАІ МВС України Володимир Резніков.

«У наших колег з Росії є такий спеціальний технічний прилад, який називається «Бутон», який на відстані приблизно 300 метрів сигналізує співробітникам ДАІ про те, що в салоні автомобіля, який наближається, або у водія, або у пасажира є признаки алкогольного сп’яніння», - сказав він.

При цьому В.Резніков зазначив, що протягом двох тижнів має намір доповісти міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку про досвід використання в Росії цього приладу, після чого, скоріш за все, буде прийнято рішення про його експериментальне використання в Україні.

Залежно від результатів випробування та проходження сертифікації в Україні цей прилад буде придбаний і переданий на використання інспекторам ДАІ, додав В.Резніков.

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Янукович підписав закон про виділення з бюджету 2 млрд грн на зарплату гірникам

Президент України Віктор Янукович підписав зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо збільшення видатків на заробітну плату працівникам вугледобувних підприємств.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 вересня ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам вугледобувних підприємств».

В пояснювальній записці зазначається, що метою зазначеного закону є забезпечення своєчасної та стовідсоткової виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо встановленому рівні, створення безпечних умов праці вугледобувних підприємств шляхом збільшення видатків Міненерговугілля за бюджетною програмою «Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції» на 2 100,0 млн грн (із 7 801,8 млн грн до 9 901,8 млн грн).

В документі також сказано, що прийняття цього закону дозволить забезпечити своєчасно стовідсоткову виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо-встановленому рівні, створити безпечні умови праці та виконати зобов’язання з своєчасної оплати спожитої електроенергії.

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Президент підписав скандальний закон про депозитарну систему

Президент України підписав Закон України «Про систему депозитарного обліку цінних паперів», що викликав широкий резонанс на фондовому ринку, повідомляє сайт Верховної Ради.

Згідно з повідомленням на сайті, закон було підписано 22 вересня ц.р. Водночас, текст підписаного документа поки не оприлюднено.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» (після ухвалення в цілому Верховною Радою його перейменовано на Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в країні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. Ця норма викликала критику з боку фондовиків, які звинуватили державу в спробі монополізувати послуги розрахунку й клірингу на фондовому ринку.

Після цього Українська біржа заявила про можливе закриття в разі підписання Президентом України Закону "Про депозитарну систему України".

На знак протесту 20 вересня Українська біржа з 10:00 до 11:00 припиняла свою роботу.

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Дефіцит зовнішньої торгівлі України зріс в 1,6 раза

Дефіцит зовнішньої торгівлі України (за попередніми даними) в січні-серпні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшився в 1,6 разу — до 8,563 млрд дол.

Про це повідомляє Національний банк України (НБУ).

За даними Нацбанку, експорт товарів і послуг збільшився на 2,5% - до 58,941 млрд дол., імпорт — на 7,5%, до 67,504 млрд дол.

Регулятор повідомляє, що в серпні експорт товарів збільшився на 0,8% порівняно з серпнем 2011 року і становив 5,9 млрд дол.

“Основним чинником збільшення залишався експорт зернових культур (який був на 43,8% вищий порівняно з серпнем 2011 року), олії та олійних культур (на 68,9%). Також продовжувалося збільшення досить високими темпами експорту продукції машинобудування (12%) в серпні, значною мірою через поставки літаків (на 141 млн. дол., що в 3,3 разу більше, ніж минулого року)”, - йдеться в повідомленні.

При цьому через низький попит на світових ринках експорт металургійної продукції в серпні зменшився на 15,9% в річному вимірюванні.

У серпні темпи збільшення імпорту товарів порівняно із серпнем минулого року збільшилися на 3% - до 7,8 млрд дол. Енергетичний імпорт збільшувався завдяки збільшенню поставок природного газу (на 75,6%, що пов'язано з дуже низькими обсягами закупівель у серпні минулого року). Цей чинник частково компенсувався зменшенням імпорту нафти і нафтопродуктів (на 80,8% і 4,8%, відповідно). Найбільше знизився імпорт легкових автомобілів (на 31,9% порівняно з серпнем 2011 року), тоді як вартісні обсяги поставок залізничних локомотивів залишалися значними (у 2,2 разу більше, ніж минулого року).

При цьому дефіцит поточного рахунку в січні-серпні 2012 року порівняно з відповідним періодом 2011 року збільшився в 1,7 разу — до 8,164 млрд дол. Профіцит капітального і фінансового рахунку збільшився на 22% - до 8,468 млрд дол., зокрема сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% - до 4,330 млрд дол.

За даними НБУ, позитивне сальдо платіжного балансу країни за вказаний період скоротилося до 0,304 млрд дол. з 2,119 млрд дол. роком раніше.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні 2012 року становило 8,659 млрд дол., що на 28,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (6,735 млрд дол.).

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ВР може виділити 80 млн грн на купівлю акцій заводу з виробництва ядерного палива

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді виділити 80 млн грн із загального фонду державного бюджету на 2012 рік для поповнення статутного капіталу державного концерну «Ядерне паливо» і подальшого викупу акцій українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідний законопроект №11265 від 27 вересня розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, ці кошти передбачається виділити в рамках Державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1004.

Згідно з Державною програмою, для фінансування робіт зі створення в Україні заводу з виробництва ядерного палива зі спеціального фонду держбюджету передбачається виділити 587 млн грн упродовж 2010-2013 років.

«Згідно із зобов'язаннями, узятим під час проведення конкурсного відбору, додаткове фінансування буде забезпечено ВАТ «ТВЕЛ», - йдеться у документі.

Як раніше повідомляв УНІАН, церемонія початку підготовчих робіт з будівництва українсько-російського заводу з виробництва ядерного палива відбудеться 4 жовтня поточного року в селищі Смоліне (Кіровоградська область).

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Державний концерн «Ядерне паливо» і російське ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЭР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВеР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді «ТВЕЛ» підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше, ніж у 2020 році, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.

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«Укрцукор» просить уряд знизити мінімальну ціну на цукор

Національна асоціація цукровиробників України (НАЦУ) «Укрцукор» просить Кабінет Міністрів України знизити мінімальну закупівельну ціну на цукор на 14% - до 5,1 тис. грн/тонну проти діючої зараз 5,91 тис. грн/тонну через зниження цін на внутрішньому ринку. Про це УНІАН повідомили в асоціації.

«Минулого тижня відбулося засідання ради НАЦУ і на засіданні прийнято рішення ініціювати зниження мінімальних цін у зв'язку з тим, що на ринку зараз ціна на цукор коливається на рівні 5,3-5,4 тис. грн/тонну», - повідомили в асоціації.

Повідомляється, що відповідний проект постанови Кабміну вже підготовлений асоціацією і буде поданий на розгляд у Міністерство аграрної політики та продовольства.

В асоціації сподіваються, що документ буде прийнятий протягом жовтня п.р.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. уряд тимчасово, до кінця 2011/2012 маркетингового року (МР, вересень 2011 - серпень 2012 р.), вже знижував мінімальну ціну на цукор з 5,91 тис. грн до 5,1 тис. грн за тонну.

Згідно з чинним законодавством, суб'єкти, що реалізують або купують цукор за цінами нижче мінімальних, повинні платити штрафні санкції.

Довідка УНІАН. За прогнозами Мінагропроду, урожай буряка в цьому році очікується в обсязі 15,7-16,2 млн тонн, з яких прогнозується виробництво 1,8 млн тонн цукру.

Нагадаємо, українські цукрові заводи в 2011-2012 маркетинговому році виробили 23,3 млн тонн цукру з цукрового буряка врожаю 2011 р. при потребі внутрішнього ринку в 1,86 млн тонн.

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УНІАН