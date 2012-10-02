Україна сьогодні представить свої інвестпроекти на роуд-шоу в Москві

Сьогодні в Москві в конгрес-центрі Торгово-промислової палати (ТПП) Росії відбудеться роуд-шоу «Україна: кращі інвестиційні можливості».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ТПП, в рамках заходу Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України (Держінвестпроект) представить національні проекти, зокрема, на стадії їх реалізації, напрями діяльності агентства, нові галузі і нові можливості для потенційних інвесторів.

Серед проектів - «LNG Україна» (створення інфраструктури поставок скрапленого газу до України), «Чисте місто» (система комплексів з переробки твердих побутових відходів), «Індустріальні парки України» (створення 10 пілотних індустріальних майданчиків у різних регіонах країни), «Міська кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва», «Боржава-резорт» (будівництво високогірного спортивно-туристичного комплексу в районі гірської долини Боржава), «Зелені ринки» (будівництво мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції з метою задоволення споживчого попиту населення), «Технополіс» (створення інфраструктури інноваційного розвитку і високих технологій).

На презентацію кожного проекту відводиться від 5 до 15 хвилин.

У презентації візьмуть участь керівництво ТПП РФ, представники Держівестпроекту, посол України в Росії Володимир Єльченко, російські підприємці, інвестори, представники федеральних і регіональних органів законодавчої і виконавчої влади.

У жовтні-грудні 2011 року Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України провело роуд-шоу - презентації національних проектів України - в 16 фінансових центрах світу.