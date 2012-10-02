ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 2 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Грошові кошти на казначейському рахунку скоротилися до мінімуму за останні 10 років» пише: залишок коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок жовтня становив 2,31 млрд грн, скоротившись за місяць у 2,9 раза.

http://delo.ua/ukraine/denezhnye-sredstva-na-kaznachejskom-schetu-sokratilis-do-minimuma-186284/

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Також «Дело» в публікації «Одеські підприємці страйкують проти власників ринків» пише: вони вимагають повернути у комунальну власність ринки, які раніше належали громаді, і згодом були, на їхню думку, незаконно приватизовані...

http://delo.ua/ukraine/odesskie-predprinimateli-bastujut-protiv-vladelcev-rynkov-186286/

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«Дело» в публікації «ДПСУ і Мінфін підготували нові зміни «спрощенки» пише: платникам єдиного податку (виключно з групами 1-2) нав'язують РРО, а спрощенцям 5-ї і 6-ї категорій можуть знизити ставки.

http://delo.ua/businessman/gnsu-i-minfin-podgotovili-novye-izmenenija-uproschenki-186261/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Telenor одержала контроль над VimpelCom», ув якому пише: норвезька Telenor виконала опціон на викуп 3,44% голосуючих акцій VimpelCom, який володіє в Україні операторами "Київстар" і Beeline, у структур єгипетського бізнесмена Нагіну Савіріса. У результаті частка Telenor у VimpelCom зросла до 42,95%. Тепер норвежці пропонують Altimo викупити 6% VimpelCom у бізнесмена Віктора Пінчука з тим, щоб між компаніями встановився паритет за голосуючими частками.

http://www.kommersant.ua/doc/2035251

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Нафтогаз» підчищає звітність», у якому пише: Кабмін пропонує змінити форму держпідтримки «Нафтогазу». Замість збільшення статутного фонду підприємства за рахунок держоблігацій пропонується безпосередньо субсидувати його з бюджету. Це повинно поліпшити фінансову звітність НАК, що важливе як для створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою, так і для підготовки до можливого IPO газового монополіста.

http://www.kommersant.ua/doc/2035236

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Газета «Сегодня» в матеріалі «У Києві нова тенденція — люди допомагають один одному економити на покупках» пише: кияни просять один в одного і пропонують свої картки зі знижками.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Kieve-novaya-tendenciya-lyudi-pomogayut-drug-drugu-ekonomit-na-pokupkah-.html

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Також «Сегодня» в публікації «ДАІ озброять лазерами проти лихачів і п'яниць, шофери б'ють тривогу» пише: нові прилади на допомогу ДАІ – фотовідеофіксатор порушень «Гарпун» (створений на базі вимірювача TruCam) і лазерний алкотестер «Бутон».

http://www.segodnya.ua/ukraine/GAI-vooruzhat-lazerami-protiv-lihachey-i-pyanic-shofery-byut-trevogu.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Ювілей Путіна відзначать як всеросійське свято» пише: прокремлівські молодіжні рухи відзначатимуть 60-ліття Володимира Путіна мітингами, поетичними читаннями і спортивними акціями. У Петербурзі його прихильники подали заявку на «Ювілейний хід», а опозиція відповість флеш-мобами.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4528051/yubilejnyj_hod

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Також «Ведомости» в публікації «Підготовлено «дорожню карту» для операцій з нерухомістю» пишуть: «дорожню карту» з пропозицією перенести реєстрацію операцій з нерухомістю в Інтернет підготовлено для уряду.

http://www.vedomosti.ru/realty/news/4528061/registraciya_na_divane

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«Известия» у публікації «Російські залізниці піднімуть ціни на нижні полиці» пишуть: федеральний бюджет став зовсім негумовим, і від Російських залізниць вимагають підвищити рентабельність пасажирських перевезень, зокрема плацкартних.

http://izvestia.ru/news/536617

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Також «Известия» у матеріалі «Facebook переїде до «Сколкова» пишуть: таку пропозицію російський прем'єр Дмитро Медведєв зробив на зустрічі з Марком Цукербергом, засновником мережі.

http://izvestia.ru/news/536595

(УНІАН)