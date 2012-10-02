Курс НБУ на 02.10.12

Офіційний курс НБУ на 02.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 1 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1029.2586 (на 1 жовтня - 1033.4949) 10 RUR - 2.5574 (на 1 жовтня - 2.5853)

Офіційний курс НБУ на 02.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 1 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1029.2586 (на 1 жовтня - 1033.4949) 10 RUR - 2.5574 (на 1 жовтня - 2.5853) Облікові курси банківських металів на 02.10.12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 141516.07 (на 1 жовтня - 142355.33) 961 XAG 10 Срібло - 2745.60 (на 1 жовтня - 2769.57) 962 XPT 10 Платина - 132523.94 (на 1 жовтня - 132763.73) 964 XPD 10 Паладій - 50915.41 (на 1 жовтня - 50995.34)

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