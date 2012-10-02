Анонс на 3 жовтня

* Під головуванням Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету Міністрів України. Заплановано проведення брифінгів за участю: міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, голови ДПС Олесандра Клименка.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Медіа вимагають від майбутніх депутатів гарантій дотримання інформаційної політики". Буде презентовано Декларацію про принципи інформаційної політики, розроблену з ініціативи Незалежної Асоціації телерадіомовців. Декларацію вже підтримали одинадцять асоціацій та неурядових організацій, що займаються проблемами незалежних медіа. Під час прес-конференції також буде оприлюднено офіційне звернення до політичних партій України. Учасники: Катерина М'ясникова, виконавчий директор Незалежної Асоціації телерадіомовців; Наталія Клітна, віце-президент Асоціації правовласників і постачальників контенту, Олексій Погорєлов, ген.директор Української Асоціації Видавців Періодичної Преси; Діана Дуцик, головний редактор сайту mediasapiens.ua (проект «Хроніки») Костянтин Грицак, директор асоціації «Телекомунікаційна палата України» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

* За участю керівництва КП «Київтранспарксервіс» відбудеться відкриття велопарковки за адресою вул. Володимирська, 50 і презентація перспективи розвитку мережі велопарковок в Києві.

* Прес-конференція на тему: "Електоральні орієнтації виборців України напередодні парламентських виборів 2012 р.". Учасники: заступник директора агентства політичного консалтингу "Перспектива" Назіп Хамітов; провідний аналітик агентства політичного консалтингу "Перспектива" Олександр Ляпкало.

* Прес-конференція Інституту соціологічних і маркетингових досліджень на тему: "Українська правиця: радикалізм молоді або політичний досвід". Будуть представлені дані рейтингів політичних партій в переддень виборів до Верховної Ради України, а також дана експертна оцінка можливостям правих партій потрапити до парламенту. Учасники: Віктор Лапшин, керівник електоральних дослідницьких проектів Інституту соціологічних і маркетингових досліджень; Леонард Левицький, політичний консультант, керівник проектно-консалтингової групи Sociodesign.

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Громадянської мережі ОПОРА на тему: «Рейтинги спостерігачів ОПОРИ: порушення, порушники, передвиборний креатив і як гартувалися дільничні комісії». Представники ОПОРИ оприлюднять рейтинг губернаторів, найбільш активних протягом виборчої кампанії; порушень законодавства, оголосять сумнівні «алгоритми» формування виборчих комісій дільничного рівня. Спостерігачі проілюструють висновки моніторингу цікавими прикладами і візуальним рядом. Також учасники заходу розкажуть, як скарги і заяви спостерігачів гинуть в бюрократичній листуванні органів влади. На завершення представники ОПОРИ презентують мотиваційний відеоролик «Не продавай свій голос!». Учасники: Ольга Айвазовська, координатор виборчих програм Громадянської мережі ОПОРА; Михайло Шелеп, аналітик кампанії спостереження.

* У рамках Форуму Посла США відбудеться презентація на тему: «Перешкоди на шляху України до енергетичної безпеки». Доповідач - Едвард Чау, експерт з питань міжнародної енергетики та старший науковий співробітник програми з питань енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень (США). На презентації буде присутній також посол США Джон Теффт.

* Круглий стіл мерів міст України на тему: "Обмін досвідом та спільні плани". Подія проходить у рамках першого Міжнародного форуму "Інвестиційна привабливість України у сфері поводження з твердими побутовими відходами та рециклінгу: ECО-invest 2012".

* Під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка відбудеться селекторна нарада з керівництвом регіонів, профільних управлінь місцевих держадміністрацій, підприємств галузі та міськими головами обласних центрів та міст обласного значення. На порядку денному докладне обговорення стану готовності об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2012/2013 рр. Планується вихід до преси.

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