ТОП-10 (за 2 жовтня)

Президент дозволив фінансування вугільної галузі за рахунок «Нафтогазу»

ВР не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж сільгоспземель

Україна планує до 15 листопада домовитися про оренду плавучої платформи для прийому зрідженого газу – Держінвестпроект

«Нафтогаз» має намір придбати дві бурові установки за 1,4 млрд дол.

«АероСвіт» і МАУ підтримують плани розвитку «Борисполя» як конкурентоспроможного хаба

Ставки деяких податків і зборів планують змінити

ВР виділила 80 млн грн на купівлю акцій заводу з виробництва ядерного палива

«Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» до кінця року

Експорт зерна з України в липні-вересні зріс на 65%

Брюссель призупиняє місію Кваснєвського і Кокса на час виборів

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Президент дозволив фінансування вугільної галузі за рахунок «Нафтогазу»

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо збільшення розміру видатків на заробітну плату працівникам вуглевидобувних підприємств».

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Згідно з повідомленням, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 вересня поточного року, слідом за цим Президент підтримав ініціативу уряду збільшити на 2,1 млрд грн часткове покриття у 2012 році витрат за собівартістю готової товарної вугільної продукції за рахунок збільшення дефіциту держбюджету і скорочення фінансування НАК «Нафтогаз України».

«Передбачено збільшити фінансовий ресурс на 2,1 млрд грн для виплати заробітної плати шахтарям за рахунок облігацій внутрішньої державної позики НАК «Нафтогаз України», - повідомляється у пояснювальній записці до закону.

Згідно з документом, витрати і дефіцит держбюджету збільшено на 2,1 млрд грн. Одночасно зменшено обсяг випуску ОВДП для фінансування «Нафтогазу України» на ті самі 2,1 млрд грн – до 9,9 млрд грн, що збереже узгоджений з Міжнародним валютним фондом дефіцит держфінансів на попередньому рівні.

Уряд пояснював, що в діючому держбюджеті-2012 держпідтримка вуглевидобувних підприємств на часткове покриття витрат за собівартістю передбачена в обсязі 7,802 млрд грн.

Передбачалося, що за січень-серпень за цією програмою витрати становитимуть 4,422 млрд грн.

«Проте у зв'язку з тяжким фінансовим станом вуглевидобувних підприємств і з метою забезпечення виплати заробітної плати шахтарям і оплати спожитої електроенергії вони виявилися більше на 1,821 млрд грн», - зазначається у пояснювальній записці до закону.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 липня парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» щодо збільшення витрат на капітальне будівництво і технічне переоснащення вуглевидобувних підприємств», відповідно до якого на ці цілі було додатково направлено 2,2 млрд гривень.

Вуглевидобувні підприємства України за вісім місяців 2012 року збільшили видобуток вугілля до 56,837 млн тонн з 54,051 млн тонн за аналогічний період 2011 року

У 2012 році українська влада ставить за мету добитися збільшення видобутку вугілля до 85 млн тонн.

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ВР не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж сільгоспземель

Верховна Рада України не підтримала два законопроекти, якими пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект, автором якого є народний депутат Володимир Яворівський (фракція "БЮТ-Батьківщина"), «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» проголосували лише 111 (при необхідних 226 – УНІАН) народних депутатів.

За другий законопроект, автором якого є народний депутат (фракція КПУ) Петро Симоненко, із аналогічною назвою, проголосували лише 102 народні депутати з 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала майже в повному складі фракція Партії регіонів.

Як відомо, дія мораторію на продаж сільгоспземель завершується 1 січня 2013 року.

В той же час, сьогодні на брифінгу лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що відповідно до законодавства України, мораторій триватиме до того моменту, поки не буде ухвалено закон про земельну реформу.

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Україна планує до 15 листопада домовитися про оренду плавучої платформи для прийому зрідженого газу – Держінвестпроект

Україна планує до 15 листопада домовитися про оренду плавучої платформи для прийому зрідженого газу.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Російській Федерації у вівторок, 2 жовтня, в Москві повідомив директор департаменту міжнародної співпраці Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України (Держінвестпроект) Ігор Жовква.

«Переговори ведуться. Я не можу сказати з ким, але це одна зі світових компаній, яка займається такими плавучими платформами вже не один десяток років. Переговори ми плануємо завершити до 15 листопада і вийти на підписання меморандуму», – сказав І.Жовква. При цьому він зазначив, що до цього терміну вже стане ясно, які інвестори братимуть участь в проекті будівництва LNG-терміналу.

За його словами, планується, що перший газ від нових постачальників Україна одержить на початку 2015 року за допомогою такої платформи. І.Жовква зазначив, що до цього терміну треба побудувати необхідну інфраструктуру – поглибити дно, створити портову інфраструктуру, побудувати трубопровід, який з'єднає термінал з магістральними трубопроводами України.

«Це терміни абсолютно реальні», – впевнений І.Жовква.

Крім цього він відзначив, що передбачається, що Україна орендуватиме цю платформу до завершення будівництва LNG-терміналу на березі.

За його словами, на першому етапі через плавучу платформу Україна одержуватиме до 5 млрд. куб. м. газу, а на другому етапі, з моменту спорудження терміналу на березі, цей показник зросте до 10 млрд. куб .м.

Також І.Жовква сказав, що зріджений газ не є «монопольним», і придбанню саме такого палива віддає перевагу все більше і більше країн.

«Безумовно, цей проект реалізується в першу чергу, щоб зменшити залежність від Росії, і ми не приховуємо, що у нас такий проект є. Стратегія будь-якої країни диверсіфікувати постачальників », - сказав він.

За словами представника Держінвестпроекту, зараз Україна веде переговори з різними потенційними постачальниками зрідженого газу – Азербайджаном, Катаром, Алжиром та іншими.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25% + 1 акція.

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«Нафтогаз» має намір придбати дві бурові установки за 1,4 млрд дол.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 28 вересня 2012 року оголосила проведення процедури відкритих торгів із придбання двох плавучих морських бурових установок орієнтовною вартістю 1,4 млрд дол.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, фінансування закупівлі бурових платформ здійснюватиметься за рахунок запозичень компанії й не зажадає залучення бюджетних коштів.

За даними прес-служби, придбання бурових установок дозволить компанії реалізувати плани з геологічного вивчення акваторії Прикерченського шельфу, Скіфської і Фороської ділянок, а також площі Палласа.

Кінцевий термін прийому заявок – 29 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. У 2011 році національна енергетична компанія "Нафтогаз України" придбала плавучу бурову установку майже за 400 млн доларів у британської компанії Highway Investment. За словами міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка, видобуток газу на Чорноморському шельфі з використанням самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Петро Годованець» мав початися на початку вересня цього року. Президент України Віктор Янукович відзначав, що в майбутньому планується закупівля ще п'яти веж.

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«АероСвіт» і МАУ підтримують плани розвитку «Борисполя» як конкурентоспроможного хаба

Найбільші українські авіакомпанії «АероСвіт» і «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) підтримують плани уряду України трансформувати аеропорт «Бориспіль» у потужний міжнародний вузловий аеропорт (хаб).

Про це йдеться у спільній заяві компаній.

«АероСвіт» і МАУ вітають намір уряду вирішити це завдання шляхом залучення на конкурсній основі професійної компанії з підтвердженим міжнародним досвідом управління об'єктами авіаційного транспорту», - йдеться у заяві авіакомпаній. Водночас, «АероСвіт» і МАУ зазначають, що «загальноприйнята світова практика підтверджує ключову роль базових авіаперевізників у розвитку міжнародних аеропортів як потужних конкурентоспроможних хабів».

Згідно з повідомленням, МАУ і «АероСвіт» спільно забезпечують близько 70% пасажиропотоку, який обслуговується «Борисполем». Таким чином, дві найбільші мережеві авіакомпанії України активно сприяють розвитку аеропорту «Бориспіль» як хаба.

«У зв'язку з цим і «АероСвіт», і МАУ розраховують на те, що вони будуть залучені керівництвом галузі до розробки основних умов концесійного конкурсу», - йдеться у заяві компаній.

При цьому МАУ і «АероСвіт» наголошують, що «оптимальний вибір концесіонера-експлуатанта можливий лише за умови абсолютної відвертості і прозорості конкурсу, забезпечення доступу до участі в ньому усіх бажаючих і виділенні достатнього часу на його проведення».

«Враховуючи стратегічне значення для країни рішення, яке буде ухвалене за підсумками концесійного конкурсу, будь-який поспіх у його організації неприпустимий», - йдеться у заяві авіаперевізників.

Крім того, найбільші авіакомпанії України повідомляють, що «починають консультації з провідними міжнародними компаніями – операторами аеропортів – щодо їх участі у майбутньому конкурсі, і у перспективі розглядають можливість створення консорціуму з метою забезпечення найбільш ефективної взаємодії базових авіаперевізників і аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 26 вересня 2012 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс аеропорт «Бориспіль» до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися у концесію.

За розрахунками Міністерства інфраструктури, концесіонер направить у розвиток аеропорту “Бориспіль” у найближчі два роки не менш як 2,3 млрд грн. При цьому очікується, що концесійні платежі за перші 10 років становитимуть 1,5 млрд грн. Крім того, концесіонер погасить зовнішні існуючі запозичення аеропорту у розмірі 4,8 млрд грн.

На початку 2012 року віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков повідомляв про переговори з чотирма міжнародними компаніями про передачу їм у концесію аеропорту «Бориспіль».

Авіакомпанія «АероСвіт – Українські Авіалінії» створена у 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральний Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться в приватній власності.

Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737».

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць і ключових міст Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стиковки з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших містах світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

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Ставки деяких податків і зборів планують змінити

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зміни ставок деяких податків і зборів».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення (10687) проголосували 230 народних депутатів з 338 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається змінити ставки податків і зборів з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 907 у 2012 році прогнозовані на рівні 107,9 та 109,4 відсотка відповідно.

Також передбачається перерахувати ставки акцизного податку на нафтопродукти та автомобілі з євро у гривні, оскільки індекси споживчих цін визначаються до показників у національній валюті.

Окрім того планується збільшити ставки акцизного збору на всі види алкогольної продукції на 11,2 відсотка.

Пропонується ввести законопроект в дію з 01.01.2013 року.

Законопроектом пропонувалося збільшити ставки акцизного збору на скраплений газ та газ який використовує населення та пічне томливо для населення. Однак ці позиції було виключено з проекту закону, що ухвалений в першому читанні.

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ВР виділила 80 млн грн на купівлю акцій заводу з виробництва ядерного палива

Верховна Рада України прийняла в цілому Закон "Про внесення змін у додаток № 3 до Закону України" Про Державний бюджет України на 2012 рік ".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосував 261 народний депутат із 331 зареєстрованого у сесійній залі.

Законом пропонується спрямувати кошти загального фонду державного бюджету України, передбачені на виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України" в сумі 80 млн грн, на поповнення статутного капіталу Державного концерну "Ядерне паливо" з метою придбання ним акцій ПАТ "Завод з виробництва ядерного палива ".

Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені наступним чином: 50% +1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50% -1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській - 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50% +1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.

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«Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» до кінця року

Великий український добувач газу - ДАТ «Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» на одеському родовищі природного газу до кінця року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Нова бурова установка почне роботу на платформі БК-2 Одеського родовища природного газу, будівництво якої зараз здійснює «Чорноморнафтогаз», планується, що вона встане на точку буріння до кінця року», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, бурову установку «Незалежність» було спущено на воду в грецькому порту Кавала, і вже на цьому тижні вона почне проходити протоку Босфор, після чого відправиться в турецький порт Гіресун для монтажу обладнання, а потім - на українську базу буріння в Чорному морі для дообладнання.

У повідомленні наголошується, що шлях установки з Сінгапуру до Чорного моря зайняв понад півтора місяці і становив понад 11 тисяч миль.

Більшу частину шляху СПБУ подолала на напівзанурному судні Xiang Yun Kou.

Довідка УНІАН. Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» - була спроектована і побудована на сінгапурській судноверфі Keppel FELS в 2012 році. Оснащена найсучаснішим устаткуванням, і, разом з СПБУ «Петро Годованець», стане найбільш високотехнологічною та потужною СПБУ в Чорноморському регіоні.

Має найкращі характеристики у своєму класі як по глибині постановки (до 120 м.), так і по глибині буріння (9144 м.). Здатна бурити 12 свердловин з одної постановки.

За погодними умовами СПБУ здатна працювати при штормі з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів на годину.

Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі почалися роботи з його освоєння і був встановлений блок-кондуктор БК-1. Однак через відсутність коштів роботи були призупинені. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дозволило збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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Експорт зерна з України в липні-вересні зріс на 65%

Експорт зерна з України в липні-вересні 2012/2013 маркетингового року (МР, липень 2012 р. - червень 2013 р.) становив 5,504 млн. тонн, що на 65% перевищує показник за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Повідомляється, що за 3 місяці поточного МР експорт пшениці становив 2,623 млн. тонн, що на 69% більше, ніж у липні-вересні 2011/2012 МР. Зокрема, експорт продовольчої пшениці збільшився до 2 млн. тонн проти 1,4 млн. тонн, фуражної - до 0,616 млн. тонн з 0,133 млн. тонн. Експорт ячменю скоротився на 18% - до 1,329 млн. тонн проти 1,619 млн. тонн, кукурудзи - збільшився в 12 разів - до 1,479 млн. тонн. Експорт інших зернових становив 72,1 тис. тонн.

У вересні нового маркетингового року Україна поставила на зовнішні ринки 2,428 млн. тонн зернових культур, зокрема, експорт пшениці становив 1,323 млн. тонн, ячменю - 0,711 млн. тонн і кукурудзи - 0,359 млн. тонн.

Крім того, в липні-вересні постачання на зовнішні ринки олійних культур зросли майже удвічі - до 0,803 млн. тонн, зокрема експорт ріпаку зріс на 39% - до 0,618 млн. тонн, і сої - в 5,6 разу - до 184,5 тис. тонн. У вересні експорт ріпаку становив 0,304 млн. тонн і сої - 0,062 млн. тонн.

Нагадаємо, Мінагропрод чекає, що урожай зерна в поточному році становитиме 45-46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 році.

Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України в 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн. тонн, зокрема 4 млн. тонн пшениці, 3 млн. тонн ячменю і 12,4 млн. тонн кукурудзи.

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Брюссель призупиняє місію Кваснєвського і Кокса на час виборів

Брюссель. Європарламент на час виборів призупиняє місію Олександра Кваснєвського і Пета Кокса в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу президент Європарламенту Мартін Шульц.

“На час передвиборчої кампанії ми призупиняємо місію, оскільки не хочемо бачити наших представників інструментами в ході кампанії”, - сказав він.

Президент Європарламенту зазначив, що діяльність місії, швидше за все, відновиться після виборів та формування нового уряду України.

М.Шульц також повідомив, що обидва представники Європарламенту підготують невеликий підсумковий матеріал зі своєї проміжної доповіді, представленої сьогодні, для того, щоб цей матеріал міг бути обговорений політичними групами Європарламенту та був оприлюднений Європарламентом.

М.Шульц також повідомив, що 3 жовтня поінформує прем’єр-міністра України Миколу Азарова про сьогоднішнє засідання конференції керівництва Європарламенту та основні висновки, зроблені на ньому, оскільки місія О.Кваснєвського і П.Кокса стала результатом домовленостей, досягнутих між М.Шульцем та М.Азаровим.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня М.Азаров погодився на пропозицію М.Шульца направити до колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко лікарів та юристів на другий судовий процес.

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