ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 3 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Сталева осінь-2012: без надії на поліпшення» пише: за 9 місяців українські металурги знизили виплавку сталі на 6%. На думку експертів, до кінця року негативний тренд переламати навряд чи вдасться, і 2012-й країна завершить з 2 млн. тонн сталевого відставання від результату-2011.

http://delo.ua/business/stalnaja-osen-2012-bez-nadezhdy-na-uluchshenie-186366/

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Також «Дело» у публікації «Операції з цінними паперами обкладуть 3% податком» пише: Кабінет міністрів вніс на розгляд парламенту законопроект, яким запропонував ввести спеціальний податок на операції з цінними паперами...

http://delo.ua/finance/operacii-s-cennymi-bumagami-oblozhat-3-nalogom-186402/

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«Дело» в публікації «Рада схвалила у першому читанні підвищення акцизів на пиво, алкоголь і сигарети» пише: заплановане подорожчання має відбутися з 1 січня 2013 року.

http://delo.ua/ukraine/rada-odobrila-v-pervom-chtenii-podnjatie-akcizov-na-pivo-alkogol-186367/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Микола Азаров далеко пішов», у якому пише: прем'єр-міністр зажадав від керівників дипломатичних представництв активнішої роботи у зміцненні зовнішніх торговельних зв'язків і формуванні позитивного іміджу України. Азаров дипломатично не став говорити про зростання негативного зовнішньоторговельного сальдо на 2 млрд дол. у поточному році. Можливо, цю тему порушать на сьогоднішній зустрічі дипкорпусу з президентом Віктором Януковичем.

http://www.kommersant.ua/doc/2035556

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ставка на розвиток», у якому пише: заявка України на перегляд умов членства у Світовій організації торгівлі передбачає не тільки захист нинішнього виробництва, але й створення умов для появи нових сегментів. Це може ускладнити переговори, оскільки важко буде довести факт завдання збитку національним виробникам. При цьому члени СОТ негативно реагуватимуть на будь-яку спробу підвищити рівень протекціонізму, попереджають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/2035845

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Газета «Сегодня» у матеріалі «Найчастіше викрадають «Жигулі» і «Тойоти», гидують жовтими і не крадуть у суботи» пише: дорогі авто в пошані у злодіїв, але вони не відмовляються й від «Запорожців».

http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/CHashche-vsego-ugonyayut-ZHiguli-i-Toyota-brezguyut-zheltymi-i-ne-voruyut-po-subbotam.html

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Також «Сегодня» у публікації «Українцям видаватимуть паспорти з народження» пише: Рада хоче створити єдину базу жителів України і обміняти всім паспорти.

http://www.segodnya.ua/ukraine/demograficheskiy-reestr-v-ukraine.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Нові правила реєстрації нерухомості: як це працюватиме.» пише: з початком 2013 року закінчується ера БТІ і починається пора Укрдержреєстру у сфері державної реєстрації прав на нерухомість. Відомство роз'яснило, як працюватимуть нововведення. Експерти угледіли чимало підводних каменів.

http://economics.unian.net/ukr/detail/141927

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Також сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Росія атакує Україну рублем» пише: Москва знову «рекомендує» Києву включити рубль до першої групи валют. Якщо Україна піде на такий крок, то її економіка дедалі більше залежатиме від Росії, вважають експерти.

http://economics.unian.net/ukr/detail/141959

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Мінтранс радить Російським залізницям зменшити швидкість» пише: не знайшовши грошей на реалізацію амбітних планів РЗ із будівництва нових колій до чемпіонату світу з футболу, Міністерство транспорту запропонувало скромніший варіант – організувати не високо-, а просто швидкісне сполучення на трьох, а не восьми напрямках за 410 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4574531/mintrans_sbavil_skorost

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Також «Ведомости» у публікації «МВД погоджується порушувати економічні справи тільки за наявності потерпілого і за заявою» пишуть: слідчі МВД запропонували свій варіант виділення кримінальних складів із корпоративних суперечок.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4574541/mvd_proverit_bez_dela

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«Известия» у публікації «Американська підтримка обійшлася Іванішвілі у мільйони» пишуть: заокеанські політтехнологи перед виборами надавали новому грузинському лідерові широкий спектр послуг – від роботи з Білим домом до «армії онлайн-прихильників».

http://izvestia.ru/news/536742

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Також «Известия» у матеріалі «Чиновникам залишать іноземні рахунки на медицину і освіту» пишуть: єдинороси вирішили внести поправки до законопроекту про заборону для держслужбовців мати рахунки і нерухомість в інших країнах.

http://izvestia.ru/news/536686

(УНІАН)