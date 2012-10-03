Процес підписання Угоди про асоціацію з ЄС не припиняється, запевняє Янукович
12:55, 03 жовтня 2012Різне
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Президент України Віктор Януковіч заявляє, що процес підписання Угоди про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом не припиняється.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з учасниками Одинадцятої наради керівників закордонних дипломатичних установ України.
В.Янукович наголосив, що на черзі - "інші політичні кроки", пов'язані з цією угодою.
За його словами, також важливим є приведення українського законодавства до європейських стандартів, що наближатиме Україну до Європи.
"І ми це робимо не для когось, а для себе", - запевнив В.Янукович.
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