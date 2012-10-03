Саміт Україна-ЄС відбудеться за будь-яких умов – представник України при Євросоюзі

Саміт Україна - ЄС відбудеться за будь-яких умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв.

«Щоб уникнути усіх спекуляцій, я скажу відразу: саміт відбудеться за будь-яких умов», - сказав він.

За словами К.Єлісєєва, зараз триває технічне узгодження конкретних термінів проведення цього заходу.

Він нагадав, що з боку Євросоюзу у самітах беруть участь президент Єврокомісії і президент Європейської Ради, тому Україна спільно з офісами цих керівників спільно працює над узгодженням конкретної дати проведення саміту.