Україна та ЄС продовжують готувати до підписання Угоду про асоціацію

Представник України при Європейському Союзі Костянтин Єлісєєв заявляє, що на даний момент триває процедура підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.

«Я сподіваюсь, що ми найближчим часом завершимо внутрішні державні процедури, необхідні для підписання», - сказав К.Єлісєєв.

За його словами, європейська сторона здійснює технічну підготовку документа до підписання, у тому числі переклад на всі 23 офіційні мови ЄвросСоюзу.

К.Єлісєєв наголосив, що також необхідною є юридична звірка тексту угоди, а також усіх перекладів.

За словами представника України при ЄС, після цього з боку Євросоюзу буде два рішення: рішення Ради ЄС та згода Європарламенту, а потім угоду можна буде підписати.

«Коли це відбудеться? Я думаю, що ми паралельно узгодимо кроки з європейською стороною і дату повідомимо», - сказав він.

Довідка УНІАН. 20 липня в Брюсселі представники України і Європейської комісії парафували текст Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, яка є невід'ємною частиною Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року. Зона вільної торгівлі повинна стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори про яку сторони почали в 2007 році.

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