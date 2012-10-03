Мандат генсека НАТО Расмуссена продовжено до кінця липня 2014 року

Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен залишиться на своєму посту до кінця липня 2014 року.

Як повідомляє «Газета.ру» з посиланням на Reuters, рішення Північноатлантичної ради продовжити мандат А. Фог Расмуссена означає, що його повноваження закінчаться за кілька місяців до згортання всіх бойових операцій НАТО в Афганістані, запланованого на кінець 2014 року.

В інтерв'ю британській «Гардіан» 1 жовтня генсек НАТО заявив, що виведення військ організації з Афганістану може бути прискорене.

Він також визнав, що напади афганських солдатів на військових НАТО, які їх тренують, сильно похитнули мораль в лавах угруповання військ Північноатлантичного союзу, що перебуває в країні. Лише за цей рік у країні було вбито близько 50 піхотинців НАТО.

А. Фог Расмуссен обіймає пост генсека НАТО з 1 серпня 2009 року.