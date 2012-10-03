Анонс на 4 жовтня

* Відбудеться брифінг першого заступника голови Антимонопольного комітету України Рафаеля Кузьміна, на якому буде повідомлено про введення механізму звільнення від відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій. Мова йде про так звану програмі «Ліненсі», яка є одним з потужних засобів виявлення і розкриття картелів. У заході також візьмуть участь: заступник голови Комітету Лариса Колісник і державний уповноважений Комітету Микола Бараш.

* На порталі AgroNews відбудеться веб-конференція за участю директора департаменту фінансів Міністерства аграрної політики та продовольства України Баграта Ахіджанова.

* На Офіційному веб-порталі ФПУ відбудеться Інтернет-конференція на тему: «Ні - заборгованості із зарплати. Українцям - гідну оплату праці!». У конференції візьмуть участь фахівці Департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарату ФПУ.

* Прес-конференція в рамках Регіонального форуму «Угода мерів - від зобов'язань до дій в сфері стійкої енергетики». У заході планується участь: заступника голови Делегації ЄС в Україні, міністра Мінрегіонбуду Анатолія Близнюка, голови Нацгосенергоеффектівності Миколи Пашкевича, голови КМДА Олександра Попова та керівника групи експертів проекту Угода Мерів-Схід Анатолія Копцева.

* Прес-конференція на тему: «Кому і навіщо потрібні електронні паспорти в Україні»? Учасники: експерт Інституту демографії та соціальних досліджень д.е.н. Олександр Гладун та директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран.

* На порталі AgroNews відбудеться веб-конференція за участю директора Аграрної біржі Олександра Марюхнича.

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