ТОП-10 (за 3 жовтня)

Уряд України не відмовився від планів введення утилізаційного збору на автомобілі незалежно від країни походження - Ставицький

Мінфін не бачить підстав для ліквідації банку «Київ»

ВР прийняла закон про списання податкової заборгованості оборонних підприємств

Державні вуглевидобувні підприємства України корпоратизують до 2015 року – Кабмін

ВР спростила процедуру припинення підприємницької діяльності для підприємців, які не мають найнятих робітників

Конкурси на УРП за 4 нафтогазовими ділянками можуть бути оголошені наприкінці року

"Газпромбанк" зацікавився інвестпроектами "LNG-термінал" і "Кільцева дорога"

Чистий приплив валюти в Україну склав близько 10 млрд дол.

У Харківській області відкрито нове родовище газу

Правила перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом змінять

***

Уряд України не відмовився від планів введення утилізаційного збору на автомобілі незалежно від країни походження - Ставицький

Уряд України не відмовився від планів введення утилізаційного збору при імпорті автомобілів незалежно від країни походження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

Він зазначив, що на сьогодні проект відповідної постанови Кабінету міністрів узгоджується з нормами міжнародних торгових угод.

«Юридична служба Кабміну перевіряє документ на сумісність із європейськими та міжнародними нормами», - сказав Е.Ставицький.

Він зазначив, що свою позицію з питання введення утилізаційного збору на весь імпорт автомобілів висловили всі профільні міністерства й питання обговорюється на рівні прем'єр-міністра.

При цьому Е.Ставицький зазначив, що, на його думку, утилізаційний збір на імпортні автомобілі доцільніше було б вводити не постановою уряду, а законом.

При цьому він пояснив введення з 14 вересня утилізаційного збору на імпорт автомобілів із Росії тим, що уряду потрібно було прийняти адекватні заходи на дії російської сторони.

«Я згоден, що закон завжди сильніший, але ми виходили з того, що нам потрібно було б швидко ухвалити адекватне рішення на рішення наших сусідів», - сказав Е.Ставицький.

Нагадаємо, що уряд України планує з 1 листопада ввести в дію утилізаційний збір на весь імпорт автомобілів, незалежно від країни походження. Проект відповідної постанови готується для розгляду Кабінетом міністрів. Цим документом вносяться зміни до постанови №843 від 3 вересня, якою утилізаційний збір введено лише для автомобілів, що імпортуються в Україну з Росії, що означає розповсюдження дії збору на весь імпорт.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими. Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збірна автомобілі та автобуси, що імпортувалися з Росії.

20 вересня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що варто розширити перелік країн для дії утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Україна пропонує Росії ввести в обох країнах національні режими для стягування утилізаційного збору при імпорті автомобілів.

Раніше повідомлялося, що міжурядова угода, згідно з якою Україна і Росія введуть такий режим, перебуває на завершальній стадії підготовки, і може бути підписана 28 вересня в рамках проведення саміту глав урядів СНД в Ялті.

***

Мінфін не бачить підстав для ліквідації банку «Київ»

Міністерство фінансів України не бачить підстав для ліквідації банку «Київ», повідомили агентству УНІАН у міністерстві.

У Мінфіні зазначили, що згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», ліквідація банку - це процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень цього Закону й Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Статтею 77 Закону «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що банк може бути ліквідований за рішенням власників банку й у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії за власною ініціативою або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому Нацбанк має право відкликати банківську ліцензію за власною ініціативою у випадку, якщо виявлено, що документи, представлені для отримання банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію, або якщо банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії.

У Мінфіні повідомили, що статтею 44 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» встановлено, що Фонд вносить до НБУ пропозицію про відкликання банківської ліцензії й ліквідацію банку відповідно до плану врегулювання; у разі закінчення терміну тимчасової адміністрації банку і/або невиконання плану врегулювання; в інших випадках, передбачених цим Законом.

«Враховуючи викладене, на сьогодні відсутні підстави для ліквідації АКБ «Київ», - підкреслили в Мінфіні.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій Арбузов у інтерв'ю газеті «Дзеркало тижня» наприкінці вересня ц.р. повідомив, що робочі активи що знаходиться в держвласності АКБ «Київ» будуть приєднані до іншого держбанку - АБ «Укргазбанк».

«Неробоча частина активів цього банку (АКБ «Київ» - УНІАН) буде передана в банк поганих активів для державних банків, що створюється на базі «Родоводу» («Родовід Банку» - УНІАН). «Жива» частина бізнесу буде приєднана до «Укргазбанку», - сказав голова НБУ.

Наприкінці липня 2012 року Мінфін оголосив тендер із відбору компанії-консультанта в питанні приватизації «Укргазбанка» й банку «Київ» для «проведення оцінки пакетів акцій АБ «Укргазбанк» і ПАТ «АКБ «Київ», надання рекомендацій із порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій цих банків, відбору стратегічних інвесторів і вирішення інших питань, пов'язаних із продажем пакетів акцій цих банків».

Свої послуги як консультант у цьому питанні запропонувала лише компанія Deloitte (ТОВ «Делойт і Туш»). Компанія попросила за свої послуги 16,187 млн грн (із ПДВ). Проте з урахуванням того, що пропозиція компанії була єдиною, проведений Мінфіном тендер вважається недійсним.

Із датою проведення повторного тендеру з відбору консультанта в Мінфіні поки не визначилися. Також у міністерстві повідомили, що станом на середину вересня до Мінфіну поки не надходило звернень щодо придбання акцій «Укргазбанку» і банку «Київ».

Довідка УНІАН. За даними Мінфіну на капіталізацію й докапіталізацію «Родовід Банку», «Украгазбанку» й банку «Київ» держава витратила 25,3 млрд грн («Родовід Банк» - 12,359 млрд грн, «Укргазбанк» - 9,3 млрд грн, банк «Київ» - 3,565 млрд грн), внаслідок чого держава стала основним акціонером фінустанов - «Родовід Банк» - 99,9907%, «Украгазбанк» - 92% і банк «Київ» - 99,94% акцій.

14 вересня 2011 року Кабмін своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк.

***

ВР прийняла закон про списання податкової заборгованості оборонних підприємств

Верховна Рада України 2 жовтня прийняла в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо питань оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу)».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту (№ 9347) проголосував 251 народний депутат із 299, зареєстрованих у залі.

Цей закон спрямовано на вирішення проблеми заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), включених до складу Державного концерну "Укроборонпром", відповідно до постанов Кабінету міністрів України від 29 грудня 2010 р. і від 31 серпня 2011 р.

Відповідно до прийнятого закону, пропонується списати підприємствам оборонно-промислового комплексу суми пені, штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), зокрема, за якими продовжуються процедури адміністративного або судового оскарження, й реструктуризувати на строк до 60 календарних місяців суми податкового боргу за станом на 1 жовтня 2011 року.

Відповідно до інформації, оприлюдненої в пояснювальній записці до закону, на сьогоднішній день заборгованість підприємств ОПК перед держбюджетом становить 248,6 млн грн, перед державними цільовими фондами - 366,1 млн грн.

***

Державні вуглевидобувні підприємства України корпоратизують до 2015 року – Кабмін

Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості спільно з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.

Про це повідомляється у розпорядженні Кабінету міністрів (№728 від 19 вересня 2012 року), опублікованому на урядовому порталі.

Згідно з документом, корпоратизації підлягають держпідприємства «Артемвугілля», «Орджонікідзевугілля», «Сніжнеантрацит», «Макіїввугілля», «Донецька вугільна енергетична компанія», «Красноармійськвугілля», «Дзержинськвугілля», «Краснолиманська», Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», «Торезантрацит», «Шахтарськантрацит», «Селідоввугілля» (всі – Донецька область), «Донбасантрацит», «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля» (всі – Луганська область), а також «Волиньвугілля» і «Львоввугілля».

Як повідомляв раніше УНІАН, 12 квітня 2012 року Верховна Рада прийняла Закон «Про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств», який передбачає, що особливими умовами приватизації таких підприємств є продаж усіх акцій, що належать державі (без збереження в державній власності пакетів акцій) у статутних капіталах акціонерних товариств, створених у процесі приватизації або корпоратизації державних вуглевидобувних підприємств.

3 травня Президент України Віктор Янукович підписав цей закон.

***

ВР спростила процедуру припинення підприємницької діяльності для підприємців, які не мають найнятих робітників

Верховна Рада України 2 жовтня ц.р. ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проведення перевірок у зв'язку з припиненням за заявним принципом підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців, які не мають найнятих робітників».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього законопроекту (11005) проголосували 267 народних депутатів.

Законопроект передбачає, що документальна позапланова виїзна перевірка проводиться за скороченою процедурою для фізичних осіб-підприємців, які не мають найнятих робітників, у разі наявності за два останні календарні роки одночасно таких умов: платником податку задекларована відсутність доходів від господарської діяльності; платник податку не зареєстрований як платник податку на додану вартість; в органах податкової служби відсутня податкова інформація щодо використання платником податку найманої праці фізичних осіб і відкритих платником податку рахунків у банках та інших фінансових установах.

***

Конкурси на УРП за 4 нафтогазовими ділянками можуть бути оголошені наприкінці року

Конкурси на укладення угод про розподіл продукції (УРП) за чотирма нафтогазовими ділянками можуть бути оголошені наприкінці 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький.

"До кінця року слід чекати оголошення конкурсів. Ми ухвалили рішення підписати три договори в листопаді (з Юзівської, Олеської і Скіфської ділянок - УНІАН) і буквально відразу оголосити про наступні конкурси. Ми покажемо конкретний результат і відразу запустимо ще чотири проекти", - сказав він.

Е.Ставицький відзначив, що планується оголосити конкурси зі Слобожанської нафтогазоносної площі (Харківська обл.), Фороської газоносної площі на шельфі Чорного моря, а також з ділянки на мілководому шельфі Прикерченської зони і сухопутної ділянки, що розташована на території Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей.

"Ми зараз звіряємо координати з потенційними інвесторами, які хочуть брати участь в конкурсах", - уточнив Е.Ставицький.

Довідка УНІАН. У травні ц.р. переможцями конкурсу з укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell, відповідно.

На участь в конкурсах подали заявки 5 транснаціональних компаній.

Зокрема, на конкурс з Юзівської площі заявки подали три компанії - ExxonMobil, Shell, TNK-BP, а з Олеської площі - дві компанії - Сhevron і Eni.

У лютому Україна оголосила конкурси на укладення УРП з Юзівської (Донецька і Харківська області) і Олеської (Львівська область) площ із запасами сланцевого газу. До кінця 2012 року планується також підготувати і провести конкурси на укладення УРП зі Слобожанської (Харківська область), Скіфської та Фороської (обидві - глибоководний шельф Чорного моря) нафтогазоносних ділянок.

За прогнозами Кабінету Міністрів, у 2012 році до державного бюджету надійде 6 млрд грн як премії за підписання угод про розподіл продукції.

***

"Газпромбанк" зацікавився інвестпроектами "LNG-термінал" і "Кільцева дорога"

Російський "Газпромбанк" зацікавився українськими інвестиційними проектами "LNG-термінал" і "Кільцева дорога". Про це УНІАН повідомили в Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами з посиланням на директора департаменту міжнародного співробітництва агентства Ігоря Жовкву.

"Під час особистих зустрічей представник "Газпромбанку" виявив особливу зацікавленість до проектів "LNG-термінал" і "Кільцева дорога". Можливість їх фінансування планується обговорити з представниками банку вже найближчим часом", - зазначив він.

За словами директора департаменту, ринок скрапленого природного газу охоплює все більше країн, навіть Росія розглядає варіанти експорту свого газу через LNG-термінали. "Україна є одним із найбільших імпортерів газу, і вона не може стояти в стороні від цього ринку, що динамічно розвивається. Тому ми представили сьогодні в Москві проект "LNG-термінал", - продовжив І.Жовква. За його словами, Україна розраховує отримувати скраплений газ із Азербайджану, але є варіанти співпраці і з іншими країнами, традиційними експортерами скрапленого газу.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому скрапленого природного газу (LNG-термінал). Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде отримати вже в 2016 році.

Держагентство з інвестицій також розробило проект "Кільцева дорога" з добудови окружної дороги навколо Києва.

ВАТ "Газпромбанк" входить до трійки найбільших банків Росії за всіма основними показниками й займає третє місце в списку банків Центральної та Східної Європи за розміром власного капіталу.

***

Чистий приплив валюти в Україну склав близько 10 млрд дол.

За січень-вересень 2012 року чистий приплив валюти в Україну становив близько 10 млрд дол., що є додатковим чинником стабільності курсу національної валюти. Про це заявив директор Департаменту аналізу й прогнозування грошово-кредитного ринку Національного банку України (НБУ) Сергій Кораблін у ході круглого столу в середу.

“За 9 місяців чистий приплив валюти до країни становив приблизно 10 млрд дол. Це чистий приплив. До країни приходить іноземна валюта, - сказав С.Кораблін. - Друге, в економіці спостерігається зростання, інфляція нульова. За вісім місяців у нас зведений платіжний баланс - плюс 300 млн дол. Об'єктивних причин для девальвації я не бачу, їх немає”.

За його словами, сьогоднішня ситуація відрізняється від тієї, яка була чотири роки тому, коли гривня суттєво девальвувала, тим, що є приплив валюти до країни.

“За минулий рік чистий приплив іноземної валюти становив близько 17 млрд дол. Це чистий приплив. Чотири роки тому валюта дійсно йшла з країни, тоді дійсно були ризики”, - підкреслив С.Кораблін.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними НБУ, в січні-серпні ц.р., порівняно з відповідним періодом 2011 року, позитивне сальдо платіжного балансу скоротилося до 0,304 млрд дол. із 2,119 млрд дол. роком раніше. Дефіцит поточного рахунку збільшився в 1,7 раза - до 8,164 млрд дол. Профіцит капітального й фінансового рахунку зріс на 22% - до 8,468 млрд дол., зокрема сальдо прямих інвестицій скоротилося на 7% - до 4,330 млрд дол.

***

У Харківській області відкрито нове родовище газу

Дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» державна компанія "Укргазвидобування" за результатами пошукових робіт відкрило Західно-Борисівське газоконденсатне родовище (Чугуївський р-н, Харківська обл.), повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, загальні запаси й ресурси цього родовища оцінюються в 1,7 млрд кубометрів газу.

У повідомленні також зазначається, що бурові роботи на Західно-Борисівському родовищі проводяться буровим управлінням «Укрбургаз» (філіал компанії "Укргазвидобування").

«Наявність розвиненої газотранспортної інфраструктури на Харківщині дозволить уже наступного року почати видобуток газу на Західно-Борисівському родовищі», - йдеться в повідомленні прес-служби з посиланням на заяву директора компанії "Укргазвидобування" Юрія Борисова.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України, що забезпечує понад 70% загального видобутку газу в країні. До її складу, зокрема, входять два газопромислові управління (ГУ): «Шебелинкагазвидобування» і «Полтавагазвидобування».

Провідним підрозділом із переробки в її структурі є Шебелинський газопереробний завод (Харківська обл.). ДК також володіє 14 АЗС, розташованими в Харківській області.

***

Правила перевезень пасажирів і багажу залізничним транспортом змінять

Міністерство інфраструктури ініціює внесення змін до Правил перевезень пасажирів і багажу, вантажів і пошти залізничним транспортом України.

Відповідний проект наказу розміщено на сайті відомства.

Зміни, зокрема, передбачають введення поняття «Єдиний проїзний документ», який позначатиме проїзний документ, оформлений на одному бланку для двох поїздок, наприклад, поїздки з однією пересадкою або «туди-назад».

Крім того, пропонується введення поняття «додаткового потягу» - потягу, не включеного у список потягів цілорічного курсування.

Також пропонується введення бонусної системи продажу, за якої передбачається надання знижок за відповідних умов, накопичення бонусів та їх використання.

Нагадаємо, наприкінці вересня Мініфраструктури представило проект нових Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, які мають забезпечити приведення стандартів і норм обслуговування пасажирів і багажу при повітряних перевезеннях у відповідність з вимогами законодавства і міжнародних норм.

***

Більше інформації за передплатою в УНІАН-бізнес-онлайн. Відділ маркетингу: т. (044) 590-45-63

УНІАН