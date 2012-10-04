США склали "чорний список" компаній та осіб, причетних до шпигунства на користь Росії

Міністерство торгівлі США заборонило 165 іноземним компанія і особам, пов'язаним з активами заарештованих за підозрою в шпигунстві вихідців з країн колишнього СРСР, займатися експортом ряду товарів, говориться в прес-релізі на сайті Мінторгу США.

Внесення компаній та осіб у так званий "список організацій" означає необхідність для них отримання ліцензії для експорту певних товарів із США. При цьому міністерство заявляє, що даним особам і компаніям в майбутньому, найімовірніше, ніколи не будуть видаватися подібні ліцензії.

Як повідомило напередодні управління ФБР по Нью-Йорку, прокуратура нью-йоркського району Бруклін пред'явила звинувачення 11 підозрюваним в незаконному експорті військових технологій до Росії. У заяві бруклінського прокурора Лоретти Лінч говориться, що фігуранти справи обвинувачуються в експорті мікроелектронних деталей, які "перебувають під суворим урядовим контролем зважаючи на їх можливе використання у багатьох військових системах". У документі наголошується, що мікроелектроніка, імовірно, поставлялася в розвідувальні та військові установи Росії.

Як говориться в матеріалах прокуратури, головним підозрюваним у справі є "агент російського уряду" 46-річний громадянин США Олександр Фішенко, який очолював американську компанію Arc Electronics і зареєстровану в Москві Apex System. У Фішенко маються паспорта громадянина РФ і США, йому загрожує максимальний термін - 55 років позбавлення волі. У "трійці" організаторів також фігурують Олександр Пособілов і Вікторія Клебанова, що займали ключові позиції в компанії.

Як уточнили американські ЗМІ, ФБР в даний час затримало тільки вісьмох з 11 підозрюваних, ще троє поки залишаються на волі, передає РІА "Новости".