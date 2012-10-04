Forbes оприлюднив рейтинг найвпливовіших брендів світу

Американська корпорація Apple очолила рейтинг найвпливовіших брендів, опублікований журналом Forbes.

Видання відзначає, що Apple залишається лідером з інновацій. Вартість цього бренду Forbes оцінив у 87,1 мільярда доларів, що на 52% вище, ніж роком раніше. При цьому в рейтингу споживчих уподобань компанія зайняла тільки 11-те місце.

На другому і третьому місцях опинилися Microsoft і Coca-Cola, чиї торговельні марки оцінено у 54,7 мільярда і 50 мільярдів доларів відповідно. Заснована Біллом Гейтсом корпорація стала лідером із вподобань споживачів. Видання відзначає, що Microsoft витрачає багато грошей на рекламу - 1,6 мільярда доларів щороку, тобто майже в два рази більше, ніж Apple.

Першу п'ятірку замикають IBM (48,5 мільярда доларів) і Google (37,6 мільярда доларів). До топ-10 найвпливовіших брендів увійшли Intel, McDonalds, General Electric, BMW і Cisco. У списку з 25 брендів, представлених на сайті, українських торговельних марок немає. Повна версія рейтингу буде опублікована в друкованій версії журналу.

Під час складання рейтингу Forbes враховував тільки компанії, представлені у США. У зв'язку з цією вимогою до списку не потрапили такі впливові бренди, як іспанський ритейлер Zara і китайський мобільний оператор China Mobile. Під час складання рейтингу видання враховувало доходи компаній за три останні роки.

Крім того, консалтингові компанії провели для журналу дослідження споживчого сприйняття: двом тисячам чоловік запропонували вибрати найбільш бажані бренди серед 130 компаній, вартість яких перевищує 2,5 мільярда доларів. Місце бренду в рейтингу визначалося з урахуванням споживчих уподобань і вартості торговельної марки.

2 жовтня агентство Interbrand опублікувало свій традиційний рейтинг найдорожчих брендів світу. Перше місце у списку зайняла Coca-Cola (77,8 мільярда доларів), на другому і третьому рядках опинилися Apple і IBM з показниками 76,6 мільярда і 75,5 мільярда доларів відповідно. Eurobrand у середині вересня назвало найдорожчою торговельною маркою Apple; її вартість, за версією агентства, становить 100 мільярдів доларів. На другому і третьому місцях опинилися Coca-Cola (60 мільярдів доларів) і Microsoft (54 мільярди доларів), передає Lenta.ru.