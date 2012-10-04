ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 4 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Маркірування "Без ГМО" більше не буде» пише: Кабмін скасував обов'язкове маркірування продуктів, які не містять ГМО.

http://delo.ua/business/markirovki-bez-gmo-bolshe-ne-budet-186482/

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Також «Дело» в публікації «Криза триватиме ще не менш як 10 років — МВФ» пише: світовій економіці буде потрібно не менш як 10 років, щоб оговтатися після фінансової кризи, яка почалася у 2008 році...

http://delo.ua/world/krizis-prodlitsja-esche-ne-menee-10-let-mvf-186500/ммм

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«Дело» у публікації «МТС готова продати CDMA-мережу за $200 млн» пише: телекомунікаційна компанія «МТС Україна» готова продати мережу «МТС-Коннект», яка працює на основі технології CDMA-450 EV-DO. Це пов’язане з тим, що пристроїв, які підтримують «екзотичну» технологію, дуже мало.

http://delo.ua/business/mts-gotova-prodat-cdma-set-za-200-mln-186498/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Готовність прислужитися», у якому пише: країни СНД починають переговори про створення зони вільної торгівлі послугами. Ці консультації почнуться найближчими днями і повинні завершитися протягом півроку. Такий режим має бути вигідним українському бізнесу, запевняють експерти, проте за його рамками можуть опинитися послуги трубопровідного транспорту.

http://www.kommersant.ua/doc/2036537

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бюджет наповнюється ривками», в якому пише: ситуація з наповненням державного бюджету і далі загострюється – у вересні доходи його загального фонду збільшилися лише на 0,01%. Щоб виконати прибуткову частину, середньомісячні відрахування в IV кварталі повинні перевищити 37 млрд грн. Якщо уряд не наважиться переглянути бюджет до кінця року, то виконання планів загалом може опинитися під питанням, вважають експерти. Інакше доведеться в ручному режимі регулювати витрати і збільшувати емісію боргових паперів.

http://www.kommersant.ua/doc/2036528

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Українці заощадять на купівлі старого Ланоса до 3200 гривень, а на Мітсубісі - до 10 000» пише: з 2013 року за операції з вживаними авто платити до ПФ не потрібно, а за нові — що дорожчі, то збір більший.

http://www.segodnya.ua/economics/transport/podrobnosti-pereavto-deshevle.html

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Також «Сегодня» в публікації «Скандал навколо голови Південної митниці. Джерела: «Мільйон призначався вищому начальству в Києві» пише: на даний момент Олександр Вдовиченко проходить як свідок у кримінальній справі про корупцію, порушеній тижнем раніше проти його підлеглих.

http://www.segodnya.ua/regions/odessa/Skandal-vokrug-glavy-YUzhnoy-tamozhni-Istochniki-Million-prednaznachalsya-vysshemu-nachalstvu-v-Kieve-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Росатом»: Гроші на проект «Завод з виробництва ядерного палива» зарезервовано» подає ексклюзивне інтерв'ю генерального представника ДК "Росатом" на території України Олександра Мертена.

http://economics.unian.net/ukr/detail/142164

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Лотерейний ринок: цивілізовані правила на український манер» пише: прийнятий закон про лотереї є вкрай недосконалим і, за великим рахунком, не відповідає найкращим європейським стандартам. Але сам факт його ухвалення важко переоцінити.

http://economics.unian.net/ukr/detail/142139

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Московськими лікарнями керуватимуть приватники» пише: столична влада має намір віддавати медустанови в концесію.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4621521/besplatnoe_lechenie_sdaetsya_v_koncessiyu

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Також «Ведомости» в публікації «ФАС виступила за імпорт товарів без дозволів правовласників» пишуть: уряд розгляне, чи варто знову дозволити ввезення в країну іноземної продукції без санкції власника прав на товарний знак. Федеральна антимонопольна служба, яка виступила з цією ініціативою, запропонувала зберегти заборону лише для товарів, виробництво яких локалізоване в Росії.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4621501/import_vyjdet_na_svobodu

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«Известия» в публікації «Євразійська інтеграція: парламентський вектор» подає інтерв'ю спікера Держдуми Сергія Наришкіна, який розповів про те, як об'єднати законодавців Росії, Білорусі та Казахстану.

http://izvestia.ru/news/536755

(УНІАН)