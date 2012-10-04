Казахстан ратифікував договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Казахстан сьогодні ратифікував договір про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав, повідомляє РІА «Новости».

Метою договору є формування умов для вільного просування товарів між країнами СНД і вдосконалення правової бази міждержавних відносин з урахуванням принципів СОТ, випливає з висновку комітету з економічного розвитку і підприємництва палати

"Положення договору визначають безмитну торгівлю практично всіма товарами, за винятком їх окремих видів. Так, застосовуватимуться мита щодо імпорту з України білого цукру і горілки", - йдеться в пояснювальній записці профільного комітету сенату, поширеній на пленарному засіданні у четвер.

Крім того, договір закріпить право Казахстану застосовувати експортні мита на окремі види товарів, серед яких нафтопродукти, лом чорних і кольорових металів, насіння ріпаку і соняшнику, природний газ та інші гази, а також ряд інших.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії.

Не підписали договір Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала Договір про ЗВТ в рамках СНД. Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».