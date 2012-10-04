Повноваження АМКУ розширять після виборів

В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) очікують, що законопроект, який розширює повноваження комітету у сфері контролю над наданням державної допомоги, буде прийнято вже після парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер на брифінгу повідомила заступник голови АМКУ Лариса Колісник.

«Антимонопольний комітет працює над ним (законопроектом — УНІАН) 8 років і нарешті він вдруге потрапив до ВР. Ми, чесно кажучи, вже сумніваємося, що його приймуть», - відзначила вона.

За її словами, даний документ вже, швидше за все, не встигнуть розглянути під час поточної сесії парламенту. Таким чином, після нового скликання ВР він вважатиметься відхиленим.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України розробив проект закону, що передбачає створення реєстру одержувачів держдопомоги. Крім того, даним документом передбачається розширення повноважень Антимонопольного комітету у сфері контролю за наданням держдопомоги в аспекті дотримання конкуренції на ринках.