Анонс на 5 жовтня

* Круглий стіл на тему: «Фінансова трансформація: загальне обслуговування і аутсорсинг», організований Асоціацією присяжних сертифікованих бухгалтерів. Учасники: Надія Коваленко, керівник відділу консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, Ернст енд Янг; Магдалена Патшік, ст.менеджер відділу податкових і юридичних послуг, PwC Україна; Павло Бойко, керуючий партнер ТМФ України; Данило Шаш, ген.директор, Intercomp Global Services Україна та ін.

* Відбудеться відеоміст Москва-Київ на тему: «Сланцевий газ: джерело дешевої енергії чи екологічних проблем?». Учасники в Києві: науковий співробітник Інституту геологічних наук НАНУ, експерт Лабораторії екобезпеки НАНУ та Національного екологічного центру України Руслан Гаврилюк; експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук. У Москві: провідний спеціаліст департаменту енергетики Інституту енергетики та фінансів Микола Іванов, експерт Міжнародного Соціально-екологічного союзу Олексій Григор'єв.

* Прес-конференція на тему: "Подвійні стандарти ЄС. Європа виховує Україну?". Учасники: науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА Олексій Гарань, фінансовий експерт, Заслужений економіст України Віктор Суслов, директор міжнародних програм Центру Разумкова Михайло Пашков.

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