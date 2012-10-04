Українцям обіцяють 10-річні американські візи вже найближчим часом

Київ і Вашингтон завершують переговори про введення 10-річних американських віз для українців.

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Олександр Моцик, передає Радіо «Свобода».

Наразі Сполучені Штати проводять відповідні внутрішньодержавні процедури.

«Ми ведемо відповідні переговори з американською стороною два роки. Ми домовилися, що українська сторона має виконати певні умови, і на сьогоднішній день ми ці умови виконали. Це визнала американська сторона. Зараз ми очікуємо внутрішнє узгодження в США між Державним департаментом і Міністерством внутрішньої безпеки. 10-річна віза фактично означатиме безвізовий режим», - зазначив О.Моцик.

Після узгодження внутрішньодержавної міжвідомчої процедури в США громадяни України зможуть отримувати 10-річні візи для відвідин Сполучених Штатів. Як пояснив посол, виконані Україною попередні умови стосуються окремих питань безпеки та консульських питань.