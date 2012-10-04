Янукович хоче позбавити парламент права призначати суддів

Президент України Віктор Янукович ініціює внесення змін до Конституції України, до розділу "Правосуддя", якими повноваження призначати суддів буде повністю передано від Верховної Ради Вищій кваліфікаційній комісії (ВККСУ).

Як повідомив керівник головного управління Адміністрації президента з питань судового устрою Андрій Портнов під час судового форуму Асоціації юристів, відповідні пропозиції Президента будуть найближчим часом передані до Конституційної асамблеї.

“Передбачається повне усунення парламенту й інших політичних органів від процесу призначення суддів на посади. Також ми запропонуємо скасувати п'ятирічний термін роботи судді на перше призначення. Пропонується безстрокове призначення суддів, на все життя. Рішення про це прийматиме тільки Вища кваліфікаційна комісія. Президент України підписуватиме лише акт, що несе виключно церемоніальний характер, не може бути підстав для відмови судді у призначенні", - підкреслив А.Портнов.

Крім того, за його словами, парламент планують усунути від процесу можливого притягнення судді до кримінальної відповідальності.

Таким чином, діюче повноваження парламенту узгоджувати притягання до кримінальної відповідальності судді планується також передати ВККСУ і Вищій раді юстиції.