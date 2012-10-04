Курс НБУ на 05.10.12

Офіційний курс НБУ на 05.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 4 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1035.1734 (на 4 жовтня - 1031.4167) 10 RUR - 2.5684 (на 4 жовтня - 2.5623)

Офіційний курс НБУ на 05.10.12 100 USD США - 799.3000 (на 4 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1035.1734 (на 4 жовтня - 1031.4167) 10 RUR - 2.5684 (на 4 жовтня - 2.5623) Облікові курси банківських металів на 05.10. 12 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 142794.95 (на 4 жовтня - 142055.59) 961 XAG 10 Срібло - 2794.35 (на 4 жовтня - 2775.17) 962 XPT 10 Платина - 135721.14 (на 4 жовтня - 133802.82) 964 XPD 10 Паладій - 52913.66 (на 4 жовтня - 51794.64)

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