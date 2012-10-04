ТОП-10 (4 жовтня)

В Україні розпочато будівництво заводу з фабрикації ядерного палива

Мінфін у 4 кварталі погасить держборги на 16,4 млрд грн, залучить - 6,9 млрд грн

«Нафтогаз» має намір викупити у банку «Надра» ОВДП на 92,9 млн грн

Україна і Росія обговорюють створення СП з конверсії та збагачення урану

Казахстан ратифікував договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Індекс інвестпривабливості України досяг мінімуму

Україна обмежить імпорт ліків на 20%

ДТЕК відкрив найбільшу в Україні вітроелектростанцію

Корпорація «Богдан» призупинила випуск легкових авто

ФАО знизила прогноз світового виробництва зерна

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В Україні розпочато будівництво заводу з фабрикації ядерного палива

В Україні в районі селища Смоліне Кіровоградської області розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії закладки першого каменя будівництва заводу взяли участь прем'єр-міністр України Микола Азаров, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко і генеральний директор Державної корпорації «Росатом» Сергій Кирієнко.

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Довідка УНІАН. У грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілено таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше як у 2020 році, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.

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Мінфін у 4 кварталі погасить держборги на 16,4 млрд грн, залучить - 6,9 млрд грн

Міністерство фінансів України в четвертому кварталі 2012 року планує погасити державні борги на 16,4 млрд грн, а залучення до загального фонду планує на рівні 6,9 млрд грн.

Про це йдеться в Плані управління державним боргом, оприлюдненому на сайті Мінфіну.

“Враховуючи фактичні державні запозичення в січні-вересні 2012 року, протягом IV кварталу 2012 р. загальний обсяг надходжень з боргових операцій за загальним фондом державного бюджету України становитиме 6,9 млрд грн.... Враховуючи фактичні платежі з погашення й обслуговування державного боргу в січні-вересні 2012 року, в IV кварталі обсяг платежів з погашення державного боргу орієнтовно становитиме 16,4 млрд грн”, - йдеться в документі.

Мінфін планує, що орієнтовний показник державного боргу на кінець IV кварталу повинен становити близько 404,1 млрд грн. При цьому обсяг внутрішнього державного боргу становитиме 193,7 млрд грн, або 47,9%, а зовнішнього - 210,4 млрд грн, або 52,1%.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 серпня 2012 року становив 491,879 млрд грн, або 61,539 млрд дол., в т.ч. прямий держборг становив 390,840 млрд грн.

Згідно з Державним бюджетом України, граничний розмір державного боргу на 31 грудня 2012 року встановлено на рівні 416,326 млрд дол. При цьому уряд може надати держгарантії на 68,8 млрд грн.

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«Нафтогаз» має намір викупити у банку «Надра» ОВДП на 92,9 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» має намір здійснити закупівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у банку «Надра» на суму майже 92,9 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті державних закупівель.

ОВДП буде реалізовано одним лотом. У тендері бере участь один учасник.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більшяк 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Банк «Надра» входить до групи найбільших банків України. З 10 лютого 2009 року по 13 серпня 2011 р. в банку «Надра» працювала тимчасова адміністрація.

У другому кварталі 2011 р. банк провів допемісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, придбала 89,9659% акцій банку.

Банк «Надра» в I кварталі 2012 року одержав чистий прибуток 285 тис грн.

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Україна і Росія обговорюють створення СП з конверсії та збагачення урану

Україна і Росія планують розширювати співпрацю в атомній сфері за різними напрямами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні генеральний директор Державної корпорації «Росатом» Сергій Кирієнко на брифінгу після церемонії закладання першого каменя на будівництві заводу з фабрикації ядерного палива.

Зокрема, він відзначив, що Україна і Росія обговорюють питання створення СП з конверсії і збагачення урану на російській території.

«Ключове питання - це збагачення і конверсія. Ми домовилися про те, що це може бути спільне підприємство вже на російській території. І фабрикація палива - це спільне підприємство, яке закладене тут, на українській території», - сказав С.Кирієнко.

Він відзначив, що СП будуть створені на паритетних умовах, причому контрольний пакет акцій буде у тієї країни, де воно буде розташовано.

«Це важливо, тому що країна, на території якої розміщено такий об'єкт, відповідає за безпеку експлуатації», - сказав голова «Росатому».

Також він відзначив, що наступним етапом співпраці стане сфера машинобудування.

«Ми розглядаємо можливість інтеграції деяких активів в машинобудуванні і атомному енергомашинобудуванні і на території України, і на території Росії, проектування (за різними напрямами – УНІАН), тому що навіть у проектуванні цього заводу беруть участь і російські, і українські проектні інститути, спорудження атомних станцій. От Хмельницька атомна станція – це перший такий спільний проект», - сказав С.Кирієнко.

Він відзначив, що в результаті спільна робота України і Росії може охоплювати весь технологічний цикл атомної галузі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 жовтня, в районі селища Смоліне Кіровоградської області розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива. У церемонії закладання першого каменя взяли участь прем'єр-міністр України Микола Азаров, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко і генеральний директор Державної корпорації «Росатом» Сергій Кирієнко.

За словами М.Азарова, першу чергу заводу буде здано вже у 2015 році, що дозволить забезпечувати ядерним паливом усі 15 існуючих українських АЕС і два нові реактори, які на той час будуть споруджені на Хмельницькій АЕС.

Нагадаємо, у грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» (Україна) і ВАТ «ТВЕЛ» (РФ) зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

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Казахстан ратифікував договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД

Казахстан сьогодні ратифікував договір про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав, повідомляє РІА «Новости».

Метою договору є формування умов для вільного просування товарів між країнами СНД і вдосконалення правової бази міждержавних відносин з урахуванням принципів СОТ, випливає з висновку комітету з економічного розвитку і підприємництва палати

"Положення договору визначають безмитну торгівлю практично всіма товарами, за винятком їх окремих видів. Так, застосовуватимуться мита щодо імпорту з України білого цукру і горілки", - йдеться в пояснювальній записці профільного комітету сенату, поширеній на пленарному засіданні у четвер.

Крім того, договір закріпить право Казахстану застосовувати експортні мита на окремі види товарів, серед яких нафтопродукти, лом чорних і кольорових металів, насіння ріпаку і соняшнику, природний газ та інші гази, а також ряд інших.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали Договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали голови урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії.

Не підписали договір Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.

30 липня 2012 року Верховна Рада ратифікувала Договір про ЗВТ в рамках СНД. Україна стала третьою, після Росії і Білорусі, країною, яка ратифікувала документ.

9 серпня Президент Віктор Янукович підписав Закон «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».

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Індекс інвестпривабливості України досяг мінімуму

У третьому кварталі 2012 року інвестори оцінили бізнес-клімат країни і умови ведення бізнесу на 2.14 балів (з п'яти можливих), що є найнижчим показником за всю історію дослідження - з 2008 року.

Про це свідчать оприлюднені Європейською Бізнес Асоціацією результати 17 хвилі індексу інвестиційної привабливості України - незалежного опитування перших осіб компаній-членів асоціації. В опитуванні взяли участь 103 респонденти.

В асоціації відзначають, що довіра бізнесу до економіки України знизилася навіть у порівнянні з попереднім кварталом цього року - на 0.5 балів. При цьому основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки респондентів, залишилися незмінними - фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів. Водночас, деякі поліпшення мали місце в митній сфері: відбулося спрощення митних процедур, і, відповідно, умов зовнішньої торгівлі. «На жаль, на тлі загальної нестабільності, характерної для України перед виборами, поки що це єдиний позитивний зсув. 70% опитаних зазначили, що ніяких змін на краще не відбулося», - йдеться в повідомленні ЄБА.

«Індекс інвестиційної привабливості ЄБА є індикатором, який базується на сприйнятті економічних реалій понад 100 провідних українських і міжнародних компаній. Показники індексу свідчать про відсутність розвитку (або навіть незначноме погіршення) стану бізнес-клімату. Тривожнішим є той факт, що згідно з отриманими результатами, надії на поліпшення ситуації найближчим часом навряд чи виправдаються. Такі негативні очікування, природно, впливають на рішення бізнесу щодо стратегій рекрутингу та інвестицій. Все це, разом з парламентськими виборами, які відбудуться наприкінці жовтня, повинно надати владі стимул до пошуку альтернативних і ефективних підходів в реалізації економічних реформ, щоб поліпшити бізнес-середовище», - зазначив керівний партнер компанії «Ернст енд Янг» в Україні Олексій Кредісов.

За його словами, серед найпроблемніших питань досі залишаються: необгрунтований податковий тиск, поширення корупції та бюрократії, нерівні умови ведення бізнесу і конфлікти інтересів, а також недосконала судова система.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), неурядова організація, що об'єднує близько 900 європейських, міжнародних та вітчизняних компаній, які працюють в Україні.

ЄБА була створена в 1999 році. Ініціатором її створення була Європейська комісія, яка зацікавлена ​​в підтримці європейського бізнесу на Україні та налагодженні двосторонніх зв'язків Україна-ЄС. Беручи до уваги пріоритети України щодо євроінтеграції, основною метою діяльності Асоціації є налагодження стосунків європейського бізнесу з представниками влади в Україні для співпраці щодо створення сприятливих умов ведення бізнесу та залучення прямих іноземних інвестицій в економіку держави.

Оцінка індексу інвестиційної привабливості України проводиться ЄБА за підтримки дослідницької компанії InMind. Індекс розраховується на основі регулярного моніторингу оцінок інвестиційного клімату України першими особами компаній-членів асоціації.

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Україна обмежить імпорт ліків на 20%

Ввезення імпортних ліків на територію України з 1 березня 2013 року стане можливим тільки за наявності виданого держорганом сертифікату якості, в результаті чого більш як 2 тисячі лікарських препаратів іноземного виробництва не буде допущено на національний ринок.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів, інформуючи про висновки за підсумками відвідання прем'єр-міністром Миколою Азаровим однієї зі столичних аптек.

Прес-служба стверджує, що обмеження імпорту ліків проводиться відповідно до вимог європейського і українського законодавств у даній сфері. При цьому назви препаратів, які можуть зникнути з ринку, або їх товарні групи у прес-релізі не називаються.

На сьогодні в Державному реєстрі лікарських засобів зареєстровано 13721 лікарський препарат, з них 9824 – ліки імпортного виробництва. У кількісному вираженні частка імпортних препаратів значно перевищує частку вітчизняних ліків за всіма статтями, включаючи власне лікарські засоби, субстанції та імунобіологічні препарати.

За різними оцінками загальний річний обсяг фармацевтичного ринку України (за цінами виробників у 2010 році) становить близько 20 млрд грн.

У червні 2012 року між урядом і виробниками і продавцями ліків було підписано меморандум про взаєморозуміння. За 4 місяці його існування частка присутності українських ліків на внутрішньому ринку зросла на 3%. Середньозважена вартість вітчизняної продукції, що входить до Національного переліку основних ліків, з часу підписання меморандуму знизилася на 17%, іноземних - на 1%.

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ДТЕК відкрив найбільшу в Україні вітроелектростанцію

Найбільший приватний український енергетичний холдинг ДТЕК, який контролює бізнесмен Ринат Ахметов, увів в експлуатацію перші вітряні установки Ботієвської вітроелектростанції (ВЕС) - найбільшої ВЕС в Україні, повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, компанія завершила монтаж 19 вітряних установок. Ще 11 вітряних турбін будуть встановлені до кінця жовтня 2012 р.

У запуску перших вітряних турбін Ботієвської ВЕС взяли участь Президент України Віктор Янукович, акціонер компанії СКМ Ринат Ахметов, губернатор Запорізької області Олександр Пеклушенко, а також генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

“До кінця року всі 30 вітроустановок першої черги встановленою потужністю 90 МВт будуть запущені в Об'єднану енергетичну систему України”, - йдеться у повідомленні

Також компанія очікує, що ще 110 МВт потужності Ботієвської ВЕС будуть запущені до кінця 2013 року.

“Після виходу на проектну потужність у 200 МВт Ботієвська ВЕС щорічно генеруватиме, в середньому, 686 Гвт/год. електроенергії (еквівалент споживання 960 тисяч сімей)», - наголошується в повідомленні.

Інвестиції в будівництво станції потужністю 200 МВт становитимуть понад 350 млн євро.

Виробником вітряних турбін для першої черги ВЕС є Vestas Deutschland, німецький підрозділ данської компанії Vestas Wind Systems AS – світового лідер серед виробників вітряних турбін.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року ТОВ «Вінд Пауер», що входить до структури приватного енергохолдингу ДТЕК, приступило до реалізації проекту будівництва вітроелектростанції прогнозною потужністю 200 МВт на Ботієвському майданчику (Запорізька обл.).

ДТЕК планує вкласти 1,85 млрд євро в будівництво вітропарків «ДТЕК Приазовський» (Запорізька обл.) і «ДТЕК Мангуш» (Донецька обл.) до 2018 року.

“ДТЕК Приазовський” складатиметься з трьох майданчиків: Ботієвського, Приморського і Бердянського. Загальна потужність вітропарку – 500 МВт, Ботієвського майданчика – 200 МВт, Приморського і Бердянського – по 150 МВт.

Довідка УНІАН. ДТЕК – приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату Ахметову.

Vestas Wind Systems A/S - один з найбільших у світі виробників вітрогенераторів.

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Корпорація «Богдан» призупинила випуск легкових авто

Корпорація "Богдан" – один з найбільших українських виробників автомобілів, у вересні поточного року не випустила жодного легкового автомобіля, тоді як у вересні минулого року було випущено 2,3 тис. легковиків. Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

За його словами, на Луцькому заводі корпорації у вересні було випущено 1 автобус, тоді як в аналогічному місяці минулого року корпорація випустила 77 автобусів. На потужностях Черкаського заводу у вересні поточного року було випущено 26 комерційних автомобілів проти 75 минулого року.

«На жаль, статистика виробництва дуже сумна, у вересні ми не виготовили жодного легкого авто, хоча маємо у своєму розпорядженні потужності, збудували завод потужністю 150 тисяч легкових автомобілів на рік», - сказав С.Красуля.

Він також наголосив, що уряд повинен розробити ефективні механізми щодо захисту українського автопрому, оскільки на сьогодні вигідніше імпортувати автотранспорт, аніж виробляти.

Як повідомляв УНІАН, корпорація «Богдан» за 8 місяців 2012 року скоротила випуск легкових авто на 28,7% - до 9661 одиниці. Загальне виробництво автотранспорту за 8 місяців 2012 року скоротилося до 10716 одиниць з 13951 одиниці у січні-серпні 2011 року.

Збитки «Автомобільної компанії «Богдан Моторс» (раніше «Луцький автомобільний завод»), що входить до корпорацію «Богдан», за підсумками 8 місяців поточного становили 66,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. Корпорацію "Богдан" створено в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів всіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

На сьогодні корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом), а також автобусів і тролейбусів у Луцьку - потужністю 6 тис. штук.

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ФАО знизила прогноз світового виробництва зерна

ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (від англ. Food and Agriculture Organization, FAO) в жовтні понизила прогноз світового виробництва зерна у 2012 році на 9 млн. тонн проти вересневого прогнозу - до 2,286 млрд тонн. Про це йдеться в доповіді щодо прогнозу урожаю і продовольчої ситуації, опублікованій організацією.

Згідно з доповіддю, на зниження виробництва зерна впливає посуха в ключових регіонах, що виробляють його, включаючи США, Європу і Центральну Азію. Повідомляється, що виробництво пшениці скоротилося на 5,2% і кормового зерна - на 2,3%.

У зв'язку із зниженням виробництва зерна ФАО також прогнозує у 2013 році скорочення світових запасів зернових на 5,6% - до 499 млн. тонн.

«Це (зниження обсягу виробництва - УНІАН) може призвести до значного скорочення світових запасів зерна до закриття сезонів у 2013 р. - на 28 млн. тонн, до 499 млн. тонн, навіть якщо світовий попит знижуватиметься внаслідок високих цін», - йдеться в доповіді.

Також наголошується, що при нинішньому прогнозі виробництво зерна у 2012 році знизиться порівняно з рекордним урожаєм минулого року на 2,6%.

За прогнозами аналітиків ФАО, країни, що розвиваються, особливо країни з низьким доходом і продовольчим дефіцитом, на тлі світового зниження виробництва зерна в 2012 році досягнуть рекордного рівня урожаю зернових.

«Виробництво зерна в цих країнах у 2012 році, згідно з прогнозом, досягне рекордного рівня - 534 млн. тонн, тобто збільшиться на 1,7% порівняно з багатими урожаями 2011 року. За винятком Індії, найбільшої країни в групі, урожай якої залишиться незмінним цього року, сукупне виробництво зерна інших 65 країн у групі з низьким доходом і продовольчим дефіцитом збільшиться на 2,9%», - сказано в доповіді ФАО.

Індекс продовольчих цін на зерно, за даними ФАО, у вересні підвищився на 1%, або на 3 пункти, - до 263 пунктів, порівняно із серпнем, у зв'язку із зростанням цін на пшеницю і рис. У цілому, індекс продовольчих цін ФАО у вересні п.р. збільшився порівняно з аналогічним показником у серпні на 1,4%, або на 3 пункти, - до 216 пунктів.

Як повідомляв раніше УНІАН, світове споживання зерна у 2012-2013 рр., згідно з прогнозами ФАО, становитиме 2 млрд 317 млн. тонн, що небагато нижче, ніж у минулому сезоні і на 2% нижче за середню тенденцію за останнє десятиліття.

Нагадаємо, що, за прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, виробництво зерна в Україні в поточному році становитиме майже 46 млн. тонн проти 56,7 млн. тонн у 2011 р. Мінагропрод і зернотрейдери домовилися, що експорт зерна з України у 2012/13 МР не перевищить 19,4 млн. тонн.

УНІАН