ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 5 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Індекс інвестиційної привабливості України досяг мінімуму» пише: основними проблемами, які вплинули на негативні оцінки, стали фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів.

http://delo.ua/ukraine/indeks-investicionnoj-privlekatelnosti-ukrainy-dostig-minimuma-186580/

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Також «Дело» в публікації «У Нацбанку вважають, що дефляція ще гірша за інфляцію» пише: у НБУ відзначили, що дефляція шкідливіша, ніж інфляція, тому що взагалі немає жодних стимулів до економічної діяльності...

http://delo.ua/ukraine/v-nacbanke-schitajut-chto-defljacija-esche-huzhe-infljacii-186581/

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«Дело» в публікації «Влада України активно використовує в Інтернеті проплачених коментаторів» пише: Україна в глобальному звіті Freedom House «Свобода Мережі 2012» потрапила до групи країн, де уряд користується витонченими тактиками маніпуляції в Інтернеті, а саме – має своїх коментаторів для спрямування дискусій у потрібне русло.

http://delo.ua/business/vlasti-ukrainy-aktivno-ispolzujut-v-internete-proplachennyh-komme-186579/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «АМКУ прислухається до стуку», в якому пише: держава вирішила боротися з порушеннями конкурентного законодавства за допомогою доносів. Антимонопольний комітет зареєстрував у Мін’юсті документ, який пропонує звільнити від штрафів компанії, котрі повідомляють про картельні змови на ринку. Експерти констатують – ефективніших методів боротьби в АМКУ поки що немає, але затвердження документа може призвести до серйозних зловживань.

http://www.kommersant.ua/doc/2037139

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «ДТЕК застосував силу вітру», в якому пише: найбільша приватна енергокомпанія України – ДТЕК Рината Ахметова – вийшла на ринок вітрової електроенергії. 4 жовтня вона оголосила про запуск перших 19 турбін Ботієвської вітроелектростанції, що входить до вітропарку «ДТЕК Приазовський». Загальні інвестиції в нього оцінюються у 900 млн євро. Будівництво «Приазовського» дозволить ДТЕК зайняти близько 10% цього ринку.

http://www.kommersant.ua/doc/2037232

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Українським бізнесменам стане невигідно працювати в тіні» пише: Кабмін вніс законопроект про полегшення роботи і правил звітності для малого і середнього бізнесу. Якщо Рада оперативно його розгляне, бізнесу стане простіше вже з 1 листопада.

http://www.segodnya.ua/economics/business/Ukrainskim-biznesmenam-stanet-nevygodno-rabotat-v-teni.html

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Також «Сегодня» в публікації «Янукович «почистить» МВС і СБУ» пише: радник президента Андрій Портнов розповів, що глава держави вирішив урізати особовий склад – рахунок піде на тисячі.

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/YAnukovich-pochistit-MVD-i-SBU-.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Стан економіки України стабільний... критичний» пише: коли влада розповідає про стан економіки України, складається враження, що вона або активно зайнялася заспокійливим автотренвнгом, або експериментує на свідомості суспільства.

http://economics.unian.net/ukr/detail/142289

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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Куди летить «Бориспіль» пише: Кабмін вирішив передати повітряні ворота України – аеропорт «Бориспіль» – у концесію. Незважаючи на заяву Мінінфраструктури, що концесіонером підприємства стане структура з досвідом управління міжнародного рівня, експерти схильні вважати, що його віддадуть одній з найбільших українських фінансово-промислових груп.

http://economics.unian.net/ukr/detail/142221

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Evraz стає найбільшим виробником коксівного вугілля, у Росії» пише: компанія купить 41% акцій вугільної компанії «Распадська» у її топ-менеджерів Геннадія Козового і Олександра Вагіна. Сума операції оцінюється у 863 млн. доларів.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4677321/evraz_dobavila_uglya

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Також «Ведомости» в публікації «Танки люблять тишу» пишуть: секретність поставок зброї і бойової техніки породжує неформальні практики і корупцію.

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/4676861/tanki_lyubyat_tishinu

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«Известия» в публікації «Російські шпигуни» попалися на торгівлі феритом» пише: в оборонпромі РФ стверджують, що спецслужби США багато років знали про нелегальні постачання мікроелектроніки до Росії.

http://izvestia.ru/news/536853

(УНІАН)