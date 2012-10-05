На виборах до парламенту балотуються 345 з 450 депутатів нинішнього скликання - Мартинюк

На виборах до парламенту балотуються 345 із 450 народних депутатів нинішнього скликання.

Як повідомляє прес-служба першого заступника голови Верховної Ради України Адама Мартинюка, про це він заявив в ексклюзивному інтерв’ю часопису «Київський вісник», що вийде друком 6 жовтня.

«Гірко визнавати, але парламент з кожним скликанням все більше деградує. Раніше до Верховної Ради обиралися люди, які значно краще знали реальне життя, більш сумлінно відносилися до своїх депутатських обов’язків і врешті-решт дуже рідко прогулювали сесійні засідання», - зауважив А.Мартинюк.

За його словами, з кожним новим скликанням у Верховній Раді «все менше стає людей, для яких головна робота – це парламент, і все більше тих, хто вважає, що головне – це їхній бізнес. А парламент для них – це щось на кшталт хобі або пошук можливості сховатися за депутатською недоторканністю».

«Я впевнений, що необхідно добиватися того, аби до парламенту приходили люди для роботи в ньому – виконувати задачі, визначені Конституцією України. Розуміння цього і має стати основою професіоналізму парламентської роботи», - додав перший заступник голови Верховної Ради.

А.Мартинюк вважає, що з метою підвищення відповідальності народних депутатів потрібно впровадити радикальніші заходи, наприклад, скоротити кількість парламентаріїв, або ввести норму, відповідно до якої Верховна Рада позбавлятиме мандату народного депутата, якщо той без поважної причини пропустив певну кількість пленарних засідань.

Водночас, за словами А.Мартинюка, «сподіватися на те, що парламент нового скликання буде іншим, поки що також дуже складно, оскільки до нього балотується 345 нині діючих народних депутатів із 450».

Коментуючи специфіку нинішньої виборчої кампанії, перший заступник голови Верховної Ради, зокрема, зазначив: «Деякі політичні сили, перш за все це стосується так званої Об’єднаної опозиції, більше думають не про 2012 рік, а про 2015, коли відбуватимуться чергові президентські вибори». «Я дозволю собі висловити таку думку: на моє глибоке переконання, лідери опозиції не дуже-то й бажають перемоги на нинішніх парламентських виборах. А причина цього проста: якщо, не дай Боже, звалиться перемога – і буде у них більшість, чому, відверто кажучи, слабо віриться, то їм прийдеться відповідати за ситуацію в країні. І це неминуче позначиться на виборах 2015 року», - зауважив А.Мартинюк і додав, що «партія влади» також прекрасно розуміє, що від жовтня 2012 року залежать вибори 2015 року…».