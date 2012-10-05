Новим прем’єром після виборів може стати Арбузов - політолог

Новим прем’єр-міністром України може стати нинішній голова Національного банку України Сергій Арбузов.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко сьогодні на прес-конференції щодо майбутнього політичних партій після парламентських виборів.

«Щодо визначення кандидатури прем’єр-міністра, ніяка Партія регіонів цього робити не буде, це буде робити тільки Президент», - сказав експерт і додав, що це виключно конституційне право Президента.

За словами В.Фесенка, у разі, якщо після парламентських виборів відбудеться посилення впливу заступника голова Партії регіонів, секретаря РНБО Андрія Клюєва, це стане величезним ризиком для нього самого. «Вожді не люблять улюбленців партій. І як правило, їх прибирають», - сказав він і додав, що А.Клюєв має про це пам’ятати і вчити історію КПРС.

«Якщо реалізується комбінація, про яку багато говорять: прем’єром наступного року раптом стане один молодий висуванець, який зараз керує Національним банком, але недосвідчений, от тоді Андрій Петрович може стати, як свого часу Азаров при Януковичі, за першого його прем’єрства, дядьком-наставником при молодому недосвідченому прем’єр-міністрі», - припустив В.Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко висловив переконання, що шанси А.Клюєва стати прем’єр-міністром зростуть у разі створення у парламенті за результатами виборів провладної більшості.

«Якщо за рахунком мажоритарної складової владі вдасться створити більшість, шанси нинішнього керівника штабу Андрія Клюєва стати прем’єром зростають», - зазначив він.

На думку віце-спікера, Президент може відправити у відставку прем'єр-міністра Миколу Азарова, якщо Партія регіонів посяде друге місце на парламентських виборах.