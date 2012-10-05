Анонс на 8 жовтня

* 11-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Профспілки працівників Національної академії наук України на тему: «НАН України: від очікування стабільності і добробуту - до протесту», під час якої будуть наведені численні факти кризового стану, в якому перебуває вітчизняна науково-технічна сфера, і, зокрема, НАН України, а також відсутності, всупереч пропагандистським кліше влади, соціальної захищеності вчених. Заплановано проведення акції протесту, дата проведення якої і вимоги вчених будуть оприлюднені на прес-конференції. Учасники: голова профспілки працівників НАНУ Анатолій Широков; заступник голови профспілки працівників НАНУ Віктор Столяров, член ЦК профспілки працівників НАНУ, голова профкому Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України Андрій Беспалий, член профкому Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича Олександр Толочин (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

* Круглий стіл на тему: «Український ринок газу: куди ведуть реформи?». Організатор - аналітичний центр «Діксі груп», який представить аналітичну записку про стан реалізації Закону «Про засади функціонування ринку природного газу». Учасники: Олена Павленко, засновник «Діксі груп»; Роман Ніцович, керівник програм «Діксі груп»; Валентин Землянський, незалежний експерт, Віталій Радченко, старший юрист CMS Cameron McKenna; Дмитро Марунич, директор Інституту енергетичних досліджень, Андрій Чубик, виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія XXI»; Дмитро Шульга, керівник Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження».

* Розпочне роботу традиційна Пряма лінія читачів газети «Комсомольська правда в Україні» і прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

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