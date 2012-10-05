ТОП-10 за 5 жовтня

Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

Уряд розглядає можливість надання держкоштів бюджетникам для першого внеску за програмою «Доступне житло»

Земельний банк кредитуватиме аграріїв під 10% річних — Мінагропрод

Українсько-російський Ан-148 купуватиметься для органів влади Росії – глава Адміністрації президента РФ

Зупинка виробництва легкових автомобілів у корпорації «Богдан» буде короткостроковою - експерт

Інфляція в Україні у вересні становила 0,1%

Ціни виробників промпродукції зросли на 0,2%

НБУ наділено повноваженнями контролю платіжних систем

Азаров сподівається за допомогою вишки «Незалежність» збільшити видобуток газу на 1 млрд куб. м

Голова НБУ зможе сам визначати кількість своїх заступників

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Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол.

Золотовалютні резерви НБУ у вересні скоротилися на 2,5% - до 29,255 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Зокрема, резерви в іноземній валюті скоротилися на 3% - до 27,268 млрд дол., у золоті — зросли на 6%, до 1,978 млрд дол.

За січень-вересень резерви знизилися на 8%, або на 2,540 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

Раніше керівник групи радників голови НБУ Валерій Литвицький заявляв, що сальдо інтервенцій регулятора на валютному міжбанку за вересень ц.р. - негативне, при цьому не уточнив його обсяг.

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Уряд розглядає можливість надання держкоштів бюджетникам для першого внеску за програмою «Доступне житло»

Кабінет міністрів України розглядає можливість надання державою коштів бюджетникам для першого внеску при купівлі квартир за програмою «Доступне житло».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з працівниками освіти з нагоди Дня вчителя.

«Виникла проблема, що не завжди наші бюджетники можуть внести цей перший внесок, який обчислюється близько 100-150 тис. гривень. Ми обговорювали на уряді це питання, як його вирішити з погляду наших лікарів, тому що у нас в сільській місцевості дуже важко із забезпеченням наших лікарень лікарями, з вчителями теж є проблема, особливо в невеликих населених пунктах. І ось зараз ми опрацьовуємо таке рішення: або всю частину початкового внеску візьме на себе держава, або певну частину», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що вирішення цієї проблеми залежатиме від можливостей держави, а внесення державою частини початкового внеску для бюджетників можливо також залежатиме від матеріального становища сім'ї.

За словами М.Азарова, сім'ї бюджетників, і зокрема вчителів, мають різний склад. Один з членів сім'ї може мати достатній дохід, і в цьому випадку держава не доплачуватиме за таку людину.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіонбуду, станом на початок вересня ц.р. в рамках урядової програми «Доступне житло» укладено 336 договорів про надання часткової компенсації відсотків і профінансовано 335 кредитів на загальну суму більш як 79 млн. грн.

Довідка УНІАН. 25 квітня 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою №343 затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Кредити надаватимуться на строк до 15 років у гривнях під не більш як 16% річних на момент видачі кредиту. Часткова компенсація відсотків визначається в розмірі процентної ставки за користування кредитом мінус 3 п.п. річних. 3 серпня 2012 року Президент України В.Янукович підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню».

У Державному бюджеті 2012 року на компенсацію процентної ставки за цією іпотечною програмою передбачено 1 млрд грн.

Кабінет міністрів України передбачив у проекті державного бюджету на 2013 рік 1 млрд грн на програму здешевленої іпотеки для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

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Земельний банк кредитуватиме аграріїв під 10% річних — Мінагропрод

Створення Земельного банку дозволить кредитувати аграріїв під 10% річних проти діючих в українських банках кредитних ставок у розмірі 20-25%, повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на слова директора Департаменту фінансово-кредитної політики Баграта Ахіджанова.

На думку Мінагропроду, кредитування Земельним банком підприємств АПК дозволить зменшити навантаження на державний бюджет, з якого наразі компенсується частина ставок за кредитами.

«Ми плануємо створити Земельний банк для того, щоб сільгоспвиробники мали сприятливі умови для роботи. Зараз кредитні ставки, під які кредитуються аграрії в інших країнах, становлять 4-7% річних, а кредитні ставки, які пропонують комерційні банки для українських аграріїв, коливаються в межах 20-25%, тобто чверть частини від тіла кредиту », - зазначив Б.Ахіджанов.

За його словами, державна програма зі здешевлення кредитних ставок працює в Україні вже більше 10 років, проте не вирішує питання комплексно через відсутність коштів у держбюджеті в необхідній кількості.

«Левова частка державних коштів йде на погашення тих високих кредитних ставок, які щорічно зростають. З одного боку, є об'єктивні обставини, що формують ці кредитні ставки, але держава не впливає на це. Тому ми вирішили підтримати ідеологію створення Земельного банку, який дозволив би аграріям одержувати кредити під ставки не більше 10% річних», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії з початку поточного року (за даними на початок жовтня) залучили 6 млрд грн кредитів, що дещо менше обсягів кредитування минулого року.

За інформацією Національного банку України, обсяги агрокредитування в Україні за підсумками 8 місяців становили 37 млрд грн. Збільшення кредитування в агросфері відбулося за рахунок видачі кредитів в іноземній валюті.

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Українсько-російський Ан-148 купуватиметься для органів влади Росії – глава Адміністрації президента РФ

Українсько-російський Ан-148 купуватиметься для органів влади Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це керівник Адміністрації президента Росії Сергій Іванов повідомив напередодні журналістам в Ульяновській області після закінчення наради «Про формування консолідованого замовлення на цивільні і транспортні літаки вітчизняного виробництва на період до 2020 року».

«Йшлося про велике держзамовлення на інші літаки, такі як «Ту-204СМ», «Ту-214», «Ан-148», «Сухой Суперджет», які теж потрібні всім не тільки силовим структурам, а й державним структурам. І такі замовлення, звичайно, стануть серйозною підмогою для виходу на серійне виробництво всіх цих нових російських літаків», - сказав С.Іванов.

У свою чергу, міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров повідомив, що російською промисловістю освоєно випуск цілого ряду сучасних повітряних суден, насамперед «Сухой Суперджет», «Ан-148», «Мул-96», «Ту-204СМ» і ряд інших модифікацій.

«Розрахунки показують, що економія у вартості володіння, наприклад, між «Ан-148» і «Ту-134», або «Ту-204» і «Ту-154» становить приблизно від 20 до 30 млн. рублів на рік (від 660 до 1 млн. дол.)», - сказав Д.Мантуров.

При цьому він зазначив, що через свою моральну і фізичну зношеність, низьку паливну ефективність старі літаки потребують значних коштів на експлуатацію, обслуговування і подальший ремонт.

«Зараз основне завдання для підприємств ОАК і в цілому галузі – це забезпечення серійності і освоєних вже моделей, і тих, які зараз запускаються в серію. Це повинно привести насамперед до зниження витрат і збільшення продуктивності праці на підприємствах», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня заступник міністра промисловості і торгівлі Російської Федерації Юрій Слюсар повідомив, що Україна і Росія вивчають можливість будівництва у Воронежі нової технологічної лінії для виробництва Ан-148.

Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/год. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дає змогу літаку здійснювати зльоти і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування уможливлює посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах. Літак спроектований київським АНТК ім. Антонова, в програмі виробництва задіяні завод "Авіант" в Україні і "Воронізке акціонерне літакобудівне товариство" в Росії.

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Зупинка виробництва легкових автомобілів у корпорації «Богдан» буде короткостроковою - експерт

Зупинка виробництва легкових автомобілів у корпорації «Богдан» викликана, в першу чергу, бажанням компанії добитися державної підтримки, а не реальною відсутністю попиту, вважає аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Роман Дмитренко.

«Ми вважаємо, що зупинка виробництва буде короткостроковою й, скоріше, викликана бажанням добитися державної підтримки автомобілебудування, ніж повною відсутністю реального попиту», - повідомив Р.Дмитренко.

За його словами, введений Росією утилізаційний збір з імпортних автомобілів збільшує вартість автомобілів «Богдан» на російському ринку на 10% і навряд чи може призвести до 100% падіння попиту на них у перший же місяць. Крім того, підкреслив аналітик, значну частину витрат автовиробника складають фіксовані витрати, зокрема процентні платежі за кредитами - близько 55 млн грн за квартал, які завод несе навіть у разі повної зупинки.

Як повідомляв УНІАН, на Черкаському автомобілебудівному заводі корпорації "Богдан" у вересні поточного року не було випущено жодного легкового автомобіля, тоді як у вересні минулого року було випущено 2,3 тис. У вересні корпорацією було вироблено 1 автобус і 26 комерційних автомобілів (77 автобусів і 75 комерційних авто у вересні 2011 р.)

Довідка УНІАН. Із 1 вересня ц.р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими.

Україна у відповідь на дії Росії ввела утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).

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Інфляція в Україні у вересні становила 0,1%

В Україні у вересні 2012 року порівняно з серпнем 2012 року споживчі ціни підвищилися на 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися, йдеться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-вересні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0,8%, з початку 2012 р. (вересень 2012 року проти грудня 2011 року) – дефляція 0,3%.

У вересні 2011 року інфляція становила 0,1%, при цьому проти аналогічного місяця 2010 року ціни збільшилися на 5,9%, а за результатами січня-вересня минулого року збільшення цін становило 4,2%.

Згідно з повідомленням, у вересні проти серпня 2012 найбільше подорожчали яйця - на 15,9% (проти вересня 2011 року - зниження на 3,9%), послуги у сфері освіти - на 2,7% (зростання 4,4%) , пальне і мастила - на 1,5% (зростання 6,3%) і транспортні послуги - на 0,4% (зростання 5%).

Зниження цін зафіксоване в основному на овочі - на 5% (зниження - 25,6%), послуги залізничного транспорту - на 3% (зростання 5,2%), фрукти - на 2,3% (зниження - 3,5%) .

По інших позиціях у вересні проти серпня зафіксовано незначне зміна цін на рівні 0,1-0,2 п.п.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в серпні 2012 року порівняно з липнем 2012 року зафіксовано дефляцію 0,3%, проти серпня 2011 року зафіксовано інфляцію — 0%, у серпні проти грудня (з початку 2012 року) — дефляцію 0,4%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% у поточному році (грудень проти грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція у 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції у 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ очікує інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), у 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's інфляція в Україні у 2012 році становитиме 6%.

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Ціни виробників промпродукції зросли на 0,2%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції у вересні, порівняно з серпнем 2012 року, становило 0,2%, із груднем 2011 року – зростання 3,3%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з вереснем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 0,3%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості у вересні проти серпня зросли на 0,2%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 0,2%, зокрема у видобутку, збагаченні й агломерації кам'яного вугілля - на 1,3%. При цьому у видобутку нафти й природного газу ціни не змінилися.

У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зросли на 0,6%.

Продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни у вересні проти серпня зросли на 1,2%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів і морозива - на 1,2%, м'яса й м'ясних продуктів - на 0,5%. При цьому відбулося зниження цін у виробництві цукру на 0,1%, у виробництві хліба й хлібобулочних виробів ціни зросли на 0,3%.

За даними Держстату, зростання цін у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки у вересні проти серпня становило 1,2%, у хімічному виробництві - 0,9%, у виробництві гумових і пластмасових виробів - на 0,9%. Ціни в металургійному виробництві й виробництві готових металевих виробів зросли всього на 0,1%, у виробництві транспортних засобів і обладнання - на 0,3%.

У виробництві й розподілі електроенергії, газу та води зафіксовано зниження тарифів на 0,7%.

Як повідомляв УНІАН, в Україні зростання цін виробників промислової продукції в серпні, порівняно з липнем 2012 року, становило 0,5%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.

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НБУ наділено повноваженнями контролю платіжних систем

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» щодо організації готівкового грошового обігу».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 18 вересня ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України» щодо організації готівкового грошового обігу».

Законом передбачено, що НБУ здійснюватиме нагляд за платіжними системами відповідно до законодавства та ведення реєстру платіжних систем, їх членів/учасників.

До повноважень Національного банку України належать здійснення організації готівкового грошового обігу, встановлення обмежень щодо використання систем захисту, платіжних ознак та відтворення елементів дизайну банкнот та монет, а також правил випуску обробки, вилучення з обігу та знищення готівки.

Крім того, згідно із законом, Банкнотно-монетний двір НБУ займатиметься виготовленням орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України, нагрудних знаків лауреатів державних премій України і президентських відзнак, а також документів, що посвідчують нагородження ними.

Законом встановлено, що голова НБУ має заступників, кількісний склад яких визначається ним за погодженням з Радою Національного банку. Голова Національного банку призначає та звільняє заступників за погодженням з Радою Національного банку.

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Азаров сподівається за допомогою вишки «Незалежність» збільшити видобуток газу на 1 млрд куб. м

Бурова вишка «Незалежність» дасть змогу Україні з 2013 року наростити щорічний видобуток газу на 1 млрд куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на зустрічі з працівниками освіти з нагоди свята Дня вчителя.

«Пройшла Босфор, наприклад, величезна бурова платформа «Незалежність», це реально наша незалежність від дорогого російського газу... Ця бурова платформа тільки під кінець року стане на точку, почне бурити, а газ реально почне видобувати, скажімо, десь наприкінці 2013 року», - сказав М.Азаров.

Нагадаємо, «Чорноморнафтогаз» планує запустити бурову установку «Незалежність» на платформі БК-2 Одеського родовища природного газу до кінця року.

Довідка УНІАН. Самопідйомна плавуча бурова установка «Незалежність» була спроектована і збудована на сингапурській судноверфі Keppel FELS у 2012 році. Оснащена найсучаснішим устаткуванням, і, разом із СПБУ «Петро Годованець», стане найвисокотехнологічнішою і найпотужнішоюю СПБУ в Чорноморському регіоні.

Має якнайкращі характеристики у своєму класі як за глибиною постановки (до 120 м.), так і за глибиною буріння (9 144 м.). Здатна бурити 12 свердловин з однієї постановки.

За погодними умовами СПБУ здатна працювати при штормі з висотою хвиль до 15 метрів і швидкістю вітру до 130 кілометрів за годину.

Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті в 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі розпочалися роботи з його освоєння і було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи були припинені. З цього моменту до 2011 року на родовищах проводилися тільки геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Відкриття нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі дало змогу збільшити сумарні запаси обох родовищ до 22 млрд кубометрів природного газу.

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Голова НБУ зможе сам визначати кількість своїх заступників

Голова Національного банку України має право самостійно визначати кількісний і персональний склад своїх заступників.

Це передбачено Законом «Про внесення змін до Закону України «Про Національний банк України», який було ухвалено Верховною Радою 19 вересня і підписано Президентом України Віктором Януковичем 5 жовтня 2012 року.

"Голова Національного банку має заступників, кількісний і персональний склад яких визначається їм за узгодженням з Радою Нацбанку", - говориться в документі.

Зміни набувають чинності з дня офіційного обнародування закону.

Згідно із Законом «Про Національний банк України» в нині чинній редакції голова НБУ має чотирьох заступників, зокрема одного першого, які призначаються і звільняються ним за узгодженням з Радою Нацбанку, а до складу правління НБУ входять 11 чоловік: голова НБУ, його заступники і керівники структурних підрозділів Нацбанку.

У підписаному у п'ятницю, 5 жовтня, Президентом України законі також розширюється перелік повноважень регулятора. Так, законодавчо закріплюється право НБУ здійснювати нагляд за платіжними системами і вести їх реєстр, організовувати готівково-грошовий оборот, встановлювати обмеження на використання систем захисту, платіжних ознак і відтворення елементів дизайну банкнот і монет.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день головою Національного банку України є Сергій Арбузов.

УНІАН