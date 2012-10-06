У ДТП загинули двоє працівників прокуратури Києва

Вчора близько 18.00 у ДТП в Києві загинули двоє працівників столичної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, аварія сталася на вулиці Боженка. Автомобіль, у якому перебували працівники прокуратури, під час руху потрапив у яму на дорозі. Після цього автомобіль вдарилося об бордюр, а потім машину викинуло на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з іншим автомобілем. Двоє працівників прокуратури загинули, водія госпіталізовано. Водій та пасажири іншого автомобіля отримали тілесні ушкодження.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу. Аналіз крові показав відсутність алкоголю в організмі водія. Автомобіль при нещодавньому проходженні технічного огляду був справний.