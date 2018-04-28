Баланс тижня: інвестиційна непривабливість, скорочення резервів Арбузова, закон про депозитарну систему та цінова стабільність

Мабуть чи не основним трендом українського економічного буття, який яскраво засвітився цього тижня, стало оприлюднення чергового рейтингу Європейською Бізнес Асоціацією, згідно з яким у третьому кварталі 2012 року інвестори оцінили бізнес-клімат країни і умови ведення бізнесу на 2,14 балів (з п'яти можливих), що є найнижчим показником за всю історію дослідження - з 2008 року. В асоціації відзначають, що довіра бізнесу до економіки України знизилася навіть у порівнянні з попереднім кварталом цього року - на 0,5 балів. При цьому основні проблеми, які вплинули на негативні оцінки респондентів, залишилися незмінними - фіскальний тиск, корупція, нестабільна політична ситуація напередодні виборів. У той же час, деякі поліпшення спостерігалися в митній сфері - відбулося спрощення митних процедур, і, відповідно, умов зовнішньої торгівлі. «На жаль, на тлі загальної нестабільності, характерної для України перед виборами, поки це єдиний позитивний зсув. 70% опитаних зазначили, що ніяких змін на краще не відбулося», - йдеться в повідомленні ЄБА.

За словами керівного партнера компанії «Ернст енд Янг» в Україні Олексія Кредісова, показники індексу свідчать про відсутність розвитку (або навіть незначне погіршення) стану бізнес-клімату. Крім того, за його словами, тривожнішим є той факт, що згідно з отриманими результатами, надії на поліпшення ситуації найближчим часом навряд чи виправдаються. "Все це, разом із парламентськими виборами, які відбудуться в кінці жовтня, повинно надати владі стимул до пошуку альтернативних і ефективних підходів в реалізації економічних реформ, щоб поліпшити бізнес-середовище", - зазначив представник «Ернст енд Янг».

Проте поки методи влади в пошуку "альтернативних і ефективних підходів для реалізації економічних реформ" не додають оптимізму. Зокрема, саме цього тижня Президент підписав скандально відомий закон про депозитарну систему України. Мабуть не варто переказувати, скільки списів та шабель було зламано навколо цього закону, який фактично вводить монополіста за розрахунками на фондовому ринку у вигляді Розрахункого центру. Нагадаємо, фондовики навіть змушені були оголосити годинний страйк в знак протесту проти прийняття цього закону. Та як видається, все це було марне - за словами самих учасників ринку, їм поки не вдалося "достукатись до Президента". Звичайно, вони не втрачають надії виправити ситуацію шляхом внесення поправок до даного закону, проте складається враження, що у цьому випадку до діалогу готова лише одна сторона. Хоча все ж не варто забувати про інвесторів, деякі з яких вже висловили свою критичну позицію щодо нововведень уряду. Хоча більшість очевидно воліє голосувати ногами, про що свідчать і результати роботи українського фондового ринку. Попри те, що західні ринки цього тижня зростали, індекс українських акцій знизився на 9%.

Ще однією знаковою новиною цього тижня стало скорочення золотовалютних резервів НБУ у вересні на 2,5% - до 29,255 млрд дол. Зокрема, резерви в іноземній валюті скоротилися на 3% - до 27 млрд дол., у золоті — зросли на 6%, до 1,9 млрд дол. Всього за дев'ять місяців поточного року резерви знизилися на 8%, або на 2,5 млрд дол. За словами директора з інвестицій компанії Concorde Capital Андрія Геруса, дана новина ще більше посилює девальваційні очікування і збільшує валютні ризики інвестицій у гривневі активи.

Водночас, традиційно тішить інфляція. Згідно з оприлюдненими статданими, у вересні ц.р. порівняно з серпнем 2012 року споживчі ціни підвищилися на 0,1%, проти вересня 2011 року ціни не змінилися. У вересні проти серпня 2012 року найбільше подорожчали послуги у сфері освіти - на 2,7% (зростання 4,4%), паливо й мастила - на 1,5% (зростання 6,3%) і транспортні послуги - на 0,4% (зростання 5%). За рештою позицій у вересні проти серпня зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,2 п.п.

Цього тижня міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький заявив, що уряд України не відмовився від планів введення утилізаційного збору під час імпорту автомобілів незалежно від країни походження. Він зазначив, що на сьогодні проект відповідної постанови Кабінету Міністрів узгоджується з нормами міжнародних торгових угод. За словами міністра, свою позицію з питання введення утилізаційного збору на весь імпорт автомобілів висловили всі профільні міністерства й питання обговорюється на рівні прем'єр-міністра. Варто зазначити, що ці заяви прозвучали на фоні зупинки виробництва на Черкаському автомобілебудівному заводі корпорації "Богдан". З вересня поточного року на підприємстві не було випущено жодного легкового автомобіля, тоді як у вересні минулого року виготовили 2,3 тис. Менеджмент підприємства недвозначно заявляв, що "уряд повинен розробити ефективні механізми для захисту українського автопрому, оскільки на сьогодні вигідніше імпортувати автотранспорт, аніж виробляти". В то й же час, на думку аналітика інвестиційної компанії Concorde Capital Романа Дмитренка, зупинка виробництва легкових автомобілів в корпорації «Богдан» викликана, в першу чергу, бажанням компанії добитися державної підтримки. «Ми вважаємо, що зупинка виробництва буде короткостроковою і, скоріше, викликана бажанням добитися державної підтримки автомобілебудування, ніж повною відсутністю реального попиту», - зазначив він.

Віталій Неборак (УНІАН)

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