Москва. Президент Росії Володимир Путін називає НАТО атавізмом «холодної війни» і сподівається, що альянс трансформується в «чисто» політичну організацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказала У Таджикистані під час зустрічі з військовослужбовцями російської військової бази.

«Я вважаю, що НАТО, яка склалася за часів «холодної війни», свою основну функцію давно втратила і незрозуміло, заради чого вона існує сьогодні», - сказав В.Путін. Він зазначив, що немає протистояння двох систем, які одна з одною б змагалися.

«Для чого вона залишається - по цей день, незрозуміло. Я вважаю, що це в значній мірі атавізм холодної війни», - додав В.Путін.

При цьому він підкреслив, що існування цього блоку - геополітична реальність і Росія повинна з цим рахуватися.

Російський президент зазначив, що альянс може грати позитивну роль, якщо діє за дорученням Ради Безпеки ООН.

В.Путін відзначив, що Росія готова вибудовувати з НАТО нормальні партнерські відносини. Зокрема, спільно вести боротьбу з наркотрафіком, з організованою міжнародною злочинністю, з піратством, з тероризмом і екстремізмом.

«На багатьох з цих напрямків у нас в цілому з країнами НАТО і з НАТО як організацією стосунки вибудовуються непогано», - вважає В.Путін.

У теж час В.Путін заявив, що Росія хотіла б щоб НАТО не виходила як мінімум за рамки своєї статутної діяльності, не розширювала сферу своєї діяльності за межі документів, якими кордони цієї діяльності визначені, а також не ставала б глобальною організацією.

На його думку, альянсу потрібно швидше трансформуватися у суто політичну організацію.

«Що стосується розширення інфраструктури, військової інфраструктури в бік наших кордонів, то це, звичайно, завжди викликало і буде викликати у нас обґрунтоване занепокоєння», - сказав він.

При цьому В.Путін нагадав, що коли об'єднувалася Німеччина колишній Генеральний секретар НАТО тоді сказав: «Росія може бути впевнена, у всякому разі, в одному: що НАТО не буде рухатися до її кордонів». «Як ми бачимо, життя виявилася зовсім іншим, і на практиці військова інфраструктура НАТО до наших кордонів наближається», - сказав він і додав, що це створює реальні загрози для російської території.