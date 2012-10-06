МЗС Бельгії посилить роботу з кадрами у зв'язку зі шпигунським скандалом

Міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс сьогодні заявив про необхідність посилити відбір кадрів для дипломатичної роботи після кризи, що вибухнула в країні після "шпигунського скандалу".

Як повідомляють РІА «Новости», високопоставлений бельгійський дипломат підозрюється в шпигунстві на користь Росії. Федеральна прокуратура Бельгії вже проводить розслідування відносно 57-річного уродженця Брюгге, який трохи більше року тому був відсторонений від службових обов'язків і відкликаний з Копенгагена, де він працював.

За словами глави МЗС Бельгії, до контролю за відбором кадрів для бельгійської дипломатії слід також підключити Службу безпеки Бельгії.

За інформацією ЗМІ, бельгійський дипломат, який працював віце-консулом і консулом в Лагосі, Алжирі, Лісабоні, Токіо, Нью-Йорку, Нью-Делі і Копенгагені, протягом 20 років перебував у контакті з російськими спецслужбами і, зокрема, постачав їх інформацією про "вузькі місця" для виготовлення фальшивих посвідчень особи для російських розвідників.

"Ми підтверджуємо, що ведеться судове розслідування стосовно бельгійського дипломата, підозрюваного в шпигунстві, хабарах і порушенні професійної таємниці", - заявив, зі свого боку, федеральний прокурор Бельгії Йохан Делмюлле.