У ПАР звільнили 12 тисяч працівників платинової шахти

У Південно-Африканській Республіці звільнено близько 12 тисяч працівників платинової шахти у місті Рустенбург, які відмовилися припинити страйк всупереч вимозі компанії - власника шахти.

Як повідомляє радіо «Свобода», компанія Anglo American Platinum наполягає на незаконності страйку, який триває вже кілька тижнів.

Страйкують і робітники інших платинових і золотодобувних шахт ПАР. Загальне число страйкуючих сягає 75 тисяч. Вимога - підвищення зарплати.

У серпні на шахті "Марікана" конфлікт між робітниками з двох профспілок, а згодом - між шахтарями і поліцією призвів до трагедії. У зіткненнях загинули 44 людини, зокрема два поліцейських.

Цього тижня на шахті почала працювати урядова комісія з розслідування обставин того, що трапилося.