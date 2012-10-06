Термін перебування російської військової бази в Таджикистані продовжено до 2042 року

Москва. Термін перебування 201-ї російської військової бази в Таджикистані продовжено до 2042 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, відповідну угоду підписано вчора в Душанбе в ході візиту Президента РФ Володимира Путіна до Таджикистану.

«Глава держави повідомив про підписання угоди між Росією і Таджикистаном про продовження терміну перебування російської військової бази на території Таджикистану до 2042 року», - йдеться в повідомленні.

За інформацією помічника Президента РФ у міжнародних справах Юрія Ушакова, російська база фактично дістане статус диппредставництва, що передбачає імунітет від обшуку, вилучення особистого майна. Окрім того, російські військові будуть поза юрисдикцією Таджикистану. Передбачається, що термін перебування російський військових може бути продовжено ще на 5 років. База орендується на «практично безплатних» для Росії умовах.

Російська військова база в Таджикистані є найбільшою сухопутною базою за межами Росії, на якій служать близько 7 тис. військовослужбовців. База дислокується в трьох гарнізонах у містах Душанбе, Курган-Тюбі і Кулябі.

Угоду про продовження термінів перебування розроблено замість діючого договору, термін якого закінчується у 2014 році. Попередній документ було підписано в травні 1993 року.