Суд Ватикану засудив колишнього камердинера Папи Римського до 1,5 років ув'язнення

Суд Ватикану засудив колишнього камердинера Папи Римського Бенедикта XVI Паоло Габріеле, якого обвинуватили в розкраданні документів з апартаментів понтифіка, до 1,5 років тюремного ув’язнення.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство TMNews, судовий процес над колишнім камердинером розпочався 30 вересня і тривав лише тиждень. За цей час було проведено чотири засідання, включаючи завершальне, на яких заслуховували показання восьми свідків, зокрема особистого секретаря понтифіка монсеньйора Георга Генсвайна (Georg Gaenswein) і кількох жандармів Ватикану.

На останньому засіданні цього гучного судового процесу, який прозвано журналістами Vatileaks (Ватілікс) за аналогією зі скандальним сайтом WikiLeaks, прокурор Нікола Пікарді вимагав для обвинуваченого три роки тюремного ув’язнення, проте суд вирішив зменшити термін покарання.

П.Габріеле, який був одним з найближчих людей Папи Римського, було заарештовано 23 травня у своїй ватиканській квартирі, де він проживав з дружиною і трьома дітьми. Під час арешту у нього було виявлено кілька коробок з конфіденційними документами, включаючи приватні листи понтифіка, а також спеціальна апаратура для копіювання секретних паперів. Ці документи були процитовані у скандально відомій книзі Джанлуїджі Нуцци (Gianluigi Nuzzi) "Його Святійство" і в італійській пресі, створивши чималі проблеми для Святого престолу.

Разом з ним на лаві підсудних спочатку перебував і програміст Державного секретаріату Ватикану Клаудіо Шарпеллетті, який проходить звинувачуваним у пособництві колишньому камердинерові. Проте за клопотанням адвокатів К.Шарпеллетті його справу суд виділив в окреме провадження.