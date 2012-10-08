Офіційний курс НБУ на 08.10.1012

Офіційний курс НБУ на 08.10.1012 100 USD - 799.3000 (на 5 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1039.2499 (на 5 жовтня - 1035.1734) 10 RUR - 2.5805 (на 5 жовтня - 2.5684)

Офіційний курс НБУ на 08.10.1012 100 USD - 799.3000 (на 5 жовтня - 799.3000) 100 EUR - 1039.2499 (на 5 жовтня - 1035.1734) 10 RUR - 2.5805 (на 5 жовтня - 2.5684) Облікові курси банківських металів на 08.10.1012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото - 143074.70 (на 5 жовтня - 142794.95) 961 XAG 10 Срібло - 2785.56 (на 5 жовтня - 2794.35) 962 XPT 10 Платина - 137000.02 (на 5 жовтня - 135721.14) 964 XPD 10 Паладій -53393.24 (на 5 жовтня - 52913.66)

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