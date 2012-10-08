Уго Чавес переміг на президентських виборах. Черговий 6-річний термін почнеться у січні

Національна виборча рада Венесуели оголосила, що Уго Чавес здобув перемогу на президентських виборах, які відбулися минулої неділі, набравши майже 55% голосів виборців. Черговий шестирічний президентський термін Чавеса, який вперше прийшов до влади у 1999 році, почнеться у січні наступного року, передає ІТАР-ТАРС.

Основний супротивник Чавеса на нинішніх виборах, Енріке Капрілес, що балотувався від опозиційного Блоку демократичної єдності, здобув близько 45% голосів. Решта кандидатів набрали менш як один відсоток.

Чисельність голосуючого населення у Венесуелі становила майже 19 мільйонів. З них 80% прийшли на виборчі ділянки, продемонструвавши рекордно високий рівень громадянської активності.