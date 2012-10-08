Уго Чавес переміг на президентських виборах. Черговий 6-річний термін почнеться у січні
09:41, 08 жовтня 2012Різне
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Національна виборча рада Венесуели оголосила, що Уго Чавес здобув перемогу на президентських виборах, які відбулися минулої неділі, набравши майже 55% голосів виборців. Черговий шестирічний президентський термін Чавеса, який вперше прийшов до влади у 1999 році, почнеться у січні наступного року, передає ІТАР-ТАРС.
Основний супротивник Чавеса на нинішніх виборах, Енріке Капрілес, що балотувався від опозиційного Блоку демократичної єдності, здобув близько 45% голосів. Решта кандидатів набрали менш як один відсоток.
Чисельність голосуючого населення у Венесуелі становила майже 19 мільйонів. З них 80% прийшли на виборчі ділянки, продемонструвавши рекордно високий рівень громадянської активності.
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