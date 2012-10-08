ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 8 жовтня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Якими будуть перші кроки Іванішвілі в Грузії» пише: Бідзіне Іванішвілі довелося змінити імідж найбільш непублічної людини Грузії на роль головної медіаперсони. Одним із перших його рішень стало зниження цін.

http://delo.ua/world/kakimi-budt-pervye-shagi-ivanishvili-v-gruzii-186696/

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Також «Дело» в публікації «МВФ знизив прогноз зростання світової економіки» пише: Фонд знизив прогноз зростання світової економіки на поточний і наступний роки. Для 2013-го прогноз зростання сукупного ВВП всіх країн світу знижено з 3,9% до 3,6%...

http://delo.ua/world/mvf-ponizil-prognoz-po-rostu-mirovoj-ekonomiki-186688/

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«Дело» в публікації «Сьогодні запускають другу чергу «Північного потоку» пише: цей трубопровід є принципово новим маршрутом поставок російського газу – в обхід України.

http://delo.ua/world/segodnja-zapuskajut-vtoruju-ochered-severnogo-potoka-186694/ммм

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «НБУ йде дорогою зниження», в якому пише: підтримка Нацбанком стабільного курсу гривні призвела до зменшення у перший осінній місяць його міжнародних резервів на 750 млн. дол. Скорочення могло бути й значнішим, коли б не переоцінка вартості євро і золота в резервах НБУ і отримання коштів від розміщення єврооблігацій. До кінця року державу чекають великі зовнішні погашення боргів, які й далі будуть тиснути на резерви. Це спонукає владу відновити переговори з Міжнародним валютним фондом, вважають експерти.

http://www.kommersant.ua/doc/2039591

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Антидемпінгові полімери», в якому пише: компанія «Карпатнафтохім», що належить «Лукойлу», домагається захисту внутрішнього ринку полівінілхлориду – сировини для виробництва труб, металопластикових вікон та інших будматеріалів. У Міжвідомчій комісії з міжнародної торгівлі повідомили про початок антидемпінгового розслідування щодо імпорту ПВХ зі США. У разі запровадження обмежень українцям варто готуватися до зростання цін на кінцеву продукцію, кажуть учасники ринку.

http://www.kommersant.ua/doc/2039683

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Газета «Сегодня» в матеріалі «В Україні вперше за 5 місяців — інфляція» пише: ціни в країні зросли на 0,1%.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-vpervye-za-5-mesyacev-inflyaciya.html

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Також «Сегодня» в публікації «Під час ліквідації копійки Україна заощадить 5 мільйонів гривень» пише: Нацбанк хоче припинити чеканку найдрібніших монет, не буде головного болю й в українців під час розрахунку в магазині.

http://www.segodnya.ua/economics/finance/CHekanku-melochi-budut-izymat-iz-oborota.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Баланс тижня: інвестнепривабливість, скорочення резервів Арбузова, закон про депозитарну систему і цінова стабільність» пише: минулого тижня влада продовжувала заколисувати суспільство заявами про економічну стабільність у державі. Тим часом інвестори в опитуванні оцінили бізнес-клімат як якнайгірший з 2008 року.

http://economics.unian.net/ukr/detail/142475

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Мінекономрозвитку запропонувало уряду продавати більше активів» пише: нова концепція управління федеральним майном до 2020 року впроваджує принцип «продай або поясни» – у держвласності залишаться лише найнеобхідніші підприємства.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4735831/gosudarstvu_pora_ustranyatsya

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Також «Ведомости» в публікації «Іванішвілі — грузинський Янукович?» пишуть: теза про зміну влади в Грузії і вже тим паче про геополітичні зрушення видається передчасною.

http://www.vedomosti.ru/opinion/news/4735091/prizrak_yanukovicha

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«Известия» в публікації «Рахункова палата порахувала, що чоловіки не доживуть до пенсії» пишуть: це станеться, якщо стратегія пенсійної реформи буде прийнята у нинішньому вигляді і вимоги щодо стажу збільшать до 40 років.

http://izvestia.ru/news/537028

(УНІАН)