Екс-гравець київського «Динамо» Каха Каладзе може обійняти посаду віце-прем'єра Грузії

Екс-гравець футбольного клубу «Динамо» (Київ) Каха Каладзе може стати віце-прем'єром і міністром регіонального розвитку та інфраструктури Грузії.

Як повідомляє грузинський сайт Сivil.ge, зокрема, Бідзіна Іванішвілі, коаліція якого «Грузинська мрія» формуватиме уряд після перемоги на парламентських виборах 1 жовтня, представив кандидатів на деякі ключові міністерські пости 8 жовтня.

Також були представлені кандидатури лідера партії «Наша Грузія – Вільні демократи» Іраклія Аласанія на посаду міністра оборони і віце-прем'єра; Іраклія Гарібашвілі («Грузинська мрія – Демократична Грузія») - міністра внутрішніх справ; Теа Цулукіані (OGFD) - міністра юстиції, Майї Панджикідзе («Грузинська мрія – Демократична Грузія») – на пост міністра закордонних справ та інших.

Крім того, 8 жовтня Б.Іванішвілі заявив, що лідер Республіканської партії Давід Усупашвілі стане головою парламенту.

Новий уряд, який очолить Б.Іванішвілі, на затвердження новообраному парламенту має представити Президент Михайло Саакашвілі.

Як повідомлялося, К.Каладзе грав у «Динамо» з 1998 по 2001 рік. Із січня 2001 року він перейшов до італійського клубу «Мілан».