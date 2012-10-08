Анонс на 9 жовтня

* Відбудеться Міжнародна конференція «Податкова реформа - найважливіший ресурс економічного зростання і підвищення зайнятості». Заплановані виступи: віце-прем'єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка, голови Комітету з питань податкової та митної політики Віталія Хомутинника, глави Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха та ін. Організатор - ВГО «Реформаторський клуб».

* Прес-конференція на тему: "Ринок нерухомості до і після виборів 2012: реалії та перспективи". Учасники: президент АФНУ Сергій Злидень; керівник комітету АФНУ з інформаційних технологій, сервісів, аналітики та МЛС Едуард Бразас; керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський, головний консультант Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України Ігор Бондур.

* Прес-конференція першого заступника голови ДПС у Київській області, начальника управління податкової міліції Володимира Тесленка за участю першого заступника начальника ГУ охорони здоров'я КОДА Олександра Глушаниці на тему: "Сірий" алкоголь - виявлення та наслідки вживання".

* 12-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Інформаційні війни проти України: як цьому запобігти?». Учасники круглого столу обговорять та проаналізують: Нові технології інформаційного впливу на громадян України; Інформаційний тиск на українське суспільство з боку інших країн; Стан інформаційної безпеки України; Медіа-грамотність журналістів. Також вони запропонують можливі методи протистояння інформаційному тискові на Україну і підвищення рівня медіа-грамотності журналістів. Учасники: Олег Романчук, письменник, учений, шеф-редактор журналу «Універсум»; Валентин Бадрак, журналіст, публіцист, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, Олександр Скіпальський, віце-президент Центру стратегічних досліджень та аналізу, почесний голова правління Об'єднання ветеранів розвідки України; Діана Дуцик, головний редактор сайту MediaSapiens, заступник директора Могилянської школи журналістики. Модератор - дипломат, член виборчого списку Української платформи "Собор" Володимир Огризко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (050) 31-28-915, sobor@ukrplat.org.ua

* Круглий стіл на тему: «Україна і її інвестори: хто буде контролювати власність на цінні папери?». Захід проводиться за ініціативи ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Дмитро Тевелєв, голова НКЦПФР, Олександр Дубихвіст, директор Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку НБУ; Колін Масценік, фінансовий економіст Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові, Сергій Мамедов, виконавчий директор незалежної асоціації банків України, голова правління АБ «Укргазбанк»; Борис Тимонькін, голова правління ПАТ «Укрсоцбанк», Сергій Подрєзов, голова правління АТ «Ощадбанк» та інші.

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